Ghostbusters 4: ecco cosa ci ha mostrato il teaser trailer del film

Online è stato pubblicato il teaser trailer di Ghostbusters 4, il film sequel di Ghostbusters: Legacy, che continua a unire nuovo e cult, con i protagonisti dei primi due film assieme a nuovi e giovani interpreti. Vi proponiamo il trailer e spieghiamo cosa ci ha rivelato. Il titolo del lungometraggio sarà Ghostbusters: Frozen Empire, in italiano Minaccia Glaciale.

Ecco il teaser trailer di Ghostbusters: Minaccia Glaciale.

La sinossi ufficiale recita:

In Ghostbusters: Frozen Empire, la famiglia Spengler ritorna dove tutto ha avuto inizio, l’iconica caserma dei pompieri di New York, per collaborare con gli acchiappafantasmi originali, che hanno creato un laboratorio di ricerca top secret che consentirà di portare l’eliminazione dei fantasmi a un livello superiore. Ma quando la scoperta di un antico manufatto scatena una forza malvagia, gli acchiappafantasmi devono unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

L’analisi del teaser trailer

Nel filmato vediamo, inizialmente, una scena estiva, quasi stile Lo Squalo. E la glaciazione, infatti, si concretizza proprio nel mezzo dell’estate, a luglio. Questo potrebbe essere un richiamo al cambiamento climatico che sta impattando sulla Terra in maniera tale da condizionare l’effetto sulle stagioni.

Al di là del discorso metatestuale, dopo un film come Ghostbusters: Legacy, che è stato ambientato in una zona rurale degli Stati Uniti, nel quarto capitolo della saga torniamo di nuovo a New York, e sembra di respirare nuovamente le atmosfere dei primi due titoli cult.

A differenza dei filmati su Ghostbusters: Legacy, in questo caso vengono subito fatti vedere Dan Aykroyd e Bill Murray. Del resto sappiamo che la loro presenza nel terzo capitolo della saga è stata decisiva. E rivederli all’interno di New York e della vecchia caserma dei pompieri fa respirare ancora di più l’atmosfera da Ghostbusters.

Inoltre, il trailer presenta il personaggio di Kumail Nanjiani, un interprete che sa mischiare più registri, ma che parte dal comico. L’introduzione di Nanjiani sembra essere ideale per il franchise dei Ghostbusters, che con un altro interprete esperto come Paul Rudd ha inserito un tasso di commedia e carisma importante.

Ma anche i giovanissimi spiccano: nel filmato non mancano Mckenna Grace e Finn Wolfhard. In particolare la Grace è la figura tra i più piccoli che riesce veramente a rubare la scena.

Il finale del filmato sembra riproporre la scena conclusiva del primo Ghostbusters, quando gli acchiappafantasmi dovevano vedersela Gozer. In questo caso sembra proporsi il confronto tra i giovanissimi Ghostbusters (ed il personaggio di Paul Rudd), contro il nuovo villain della saga.

Gli elementi per un film in grado di soddisfare i fan ci sono tutti. Ghostbusters: Minaccia Glaciale è atteso nelle sale cinematografiche il 29 marzo 2024, mentre in precedenza doveva essere distribuito al cinema dal 20 dicembre.

