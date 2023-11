Oltre Silent Hill 2: Konami sembra essere al lavoro su altri remake della serie

A quanto pare, Silent Hill 2 potrebbe non essere l’unico remake della serie in arrivo nel prossimo futuro. A confermarlo sarebbe un chiaro indizio trapelato dall’ultimo report finanziario di Konami. Nel fornire un aggiornamento sui suoi prossimi progetti videoludici durante l’incontro sugli utili trimestrali, il team ha dichiarato che, per quanto concerne la saga di Silent Hill, ha in programma remake e capitoli completamente nuovi che andranno ulteriormente ad arricchire l’immaginario disturbante dell’indimenticabile saga horror.

Per quanto riguarda gli impegni futuri dell’azienda, stiamo lavorando diligentemente su Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, che ricrea fedelmente la storia, i personaggi e il design di Metal Gear Solid 3, uno dei capitoli più amati della serie, con uno stile grafico modernizzato per sfruttare la potenza delle console di nuove generazione”, è stato dichiarato durante la riunione con gli investitori (via VGC), “ma siamo anche al lavoro su nuovi remake e nuovi capitoli della serie di Silent Hill, che gode di grande popolarità nel campo degli horror psicologici”

La parola “remakes“, al plurale, confermerebbe di fatto che la nota società nipponica è al lavoro su nuovi rifacimenti dei capitoli del franchise. Ovviamente, come fa notare anche la testata VGC, potrebbe anche trattarsi di un errore di battitura, ma tanto basta a far pensare che in realtà Konami abbia in mente un progetto ben più ampio e strutturato per quanto riguarda il rilancio della saga di Silent Hill, a partire proprio dal riproporre i classici capitoli della serie in edizione riveduta ed ampliata.

Un’operazione dall’alto potenziale

A dirla tutta, la cosa non stupisce più di tanto. Era lecito aspettarsi una mossa del genere da parte di Konami, anche a fronte del valore e del successo dell’operazione portata avanti da Capcom con i rifacimenti dei capitoli di Resident Evil a cui il team si è chiaramente ispirata. Inoltre, già qualche mese fa, il CEO di Bloober Team si era lasciato sfuggire quest’indiscrezione, suggerendo la possibilità che Konami fosse interessata allo sviluppo di altri remake con il team polacco al timone di questi eventuali nuovi progetti.

Inutile dire che il sogno dei fan sarebbe quello di poter mettere le mani finalmente sul remake del primo storico capitolo. A differenza del primo Resident Evil che – ricordiamo – è stato comunque riproposto in edizione rimasterizzata nel 2015, il primo Silent Hill non solo ad oggi non è disponibile sul PS Store (e quindi praticamente irrecuperabile se non si possiede una vecchia PS1), ma è quello che più di ogni altro capitolo della saga avrebbe bisogno di una bella svecchiata, ad iniziare proprio dalla revisione dei comandi e della visuale.

Inoltre, sarebbe davvero interessante vedere come potrebbe essere riproposto il primo capitolo in chiave moderna, magari con qualche extra, nuovi finali e qualche elemento d’approfondimento per la trama. Del resto, il team di Silent Hill 2 ha già rivelato che ha in mente di arricchire l’assetto contenutistico e narrativo del gioco tant’è che si parla già della presenza di un capitolo del gioco tutto dedicato a Pyramid Head che ci permetterà di scoprire qualcosa in più sul suo passato. Seguendo questa linea, dunque, qualora Konami decidesse di optare per un rifacimento del primo capitolo sarebbe interessante assistere a nuove sequenze inedite che vanno ad approfondire la lore del gioco, magari con una sezione più corposa dedicata all’infermiera Lisa Garland.

Ovviamente, rielaborare il primo capitolo dopo il lancio del remake del secondo potrebbe sembrare strano. Proprio per questo, potrebbe essere più probabile che Konami scelga di seguire la linea di Capcom, andando a sviluppare invece il remake del terzo capitolo per poi magari riproporre il rifacimento del primo solo successivamente.

Al di là dell’opera di svecchiamento del gameplay, un potenziale remake di Silent Hill 3 potrebbe andare a limare tutti quei limiti del capitolo originale, proponendo delle ambientazioni più espanse e maggiori possibilità di esplorazione con enigmi rivisitati e una maggiore caratterizzazione dei personaggi secondari. Tra i primissimi capitoli, del resto, il terzo è quello che viene considerato dai fan come il più debole. Magari se il team mettesse nuovamente mano all’esperienza, il gioco potrebbe finalmente mostrare il suo reale potenziale.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che, oltre al remake di Silent Hill 2, ci sono diversi progetti in sviluppo per la saga di Silent Hill. La lista dei titoli include anche Silent Hill f, il nuovo capitolo della serie ambientato nel Giappone degli anni ’60 e Silent Hill: Townfall, una sorta di antologia di esperienze Indie volte ad arricchire l’affascinante immaginario di Silent Hill.

Il remake di Silent Hill 2 sarà disponibile su PS5 e PC. La data d’uscita non è stata ancora rivelata.