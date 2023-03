Silent Hill: Bloober Team si occuperà di altri remake in futuro?

La saga di Silent Hill potrebbe ricevere in futuro altri remake oltre a quello del secondo capitolo. A suggerirlo è stato il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di IGN. La testata ha chiesto a Babieno se Bloober Team lavorerà ad altri giochi di Silent Hill in futuro ed il CEO ha risposto che Konami è interessata a parlarne con lo studio anche se al momento l’attenzione del team è tutta rivolta a Silent Hill 2.

Questo non è certo una conferma che Bloober si occuperà di altri Silent Hill in futuro, ma suggerisce che Konami è interessata a questa possibilità. Inoltre, nel corso dell’intervista, Babieno ha anche colto l’occasione per difendere Konami dagli attacchi ricevuti da parte della community: “Capisco che la gente sia un po’ arrabbiata con Konami per le cose che sono successe in passato, ma vorrei dire: dategli tempo, perché sanno quello che fanno”.

Di recente, Babieno ha parlato anche dei piani futuri dello studio, sottolineando come il team sia effettivamente entrato in una nuova fase. Lo studio vorrebbe mettere da parte la realizzazione dei classici “walk simulator” in favore della creazione esperienze ludiche più complesse.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che, oltre al remake di Silent Hill 2, ci sono diversi progetti in sviluppo per la saga di Silent Hill. La lista dei titoli include anche Silent Hill f, il nuovo capitolo della serie ambientato nel Giappone degli anni ’60 e Silent Hill: Townfall, una sorta di antologia di esperienze Indie volte ad arricchire l’affascinante immaginario di Silent Hill.

Il remake di Silent Hill 2 sarà disponibile su PS5 e PC nel corso del 2023.