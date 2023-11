Echo: la serie TV uscirà sotto l’etichetta Marvel Spotlight, ecco di cosa si tratta

La serie TV dei Marvel Studios sul personaggio di Echo sarà la prima ad uscire sotto l’etichetta Marvel Spotlight, un nuovo banner che accompagnerà delle produzioni della Casa delle Idee. Vogliamo perciò spiegare che cos’è Marvel Spotlight.

Il capo della divisione streaming dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha dichiarato su Marvel Spotlight:

Questo banner ci offre una piattaforma per portare sullo schermo storie più radicate e guidate dai personaggi e, nel caso di Echo, concentrandoci su qualcosa di più ristretto, piuttosto che su una più ampia continuità dell’ MCU.

L’idea è quindi quella di dare spazio a storie che non abbiano troppi collegamenti e richiami al Marvel Cinematic Universe. Sotto questo punto di vista il Marvel Spotlight sembra essere un’etichetta che farà notare agli spettatori come l’attenzione di quella determinata produzione sarà focalizzata sul singolo personaggio, piuttosto che sull”universo narrativo in totale.

Ma, è stato anche sottolineato che Echo sarà una serie TV in continuità con il Marvel Cinematic Universe. Non parliamo quindi di un progetto totalmente scollegato dalle precedenti produzioni. Del resto stiamo parlando di una serie che è figlia di Hawkeye.

L’origine del nome Marvel Spotlight viene dai fumetti della Casa delle Idee, che durante gli anni Ottanta hanno iniziato a far uscire sotto questa etichetta delle serie a fumetti che si concentravano su personaggi minori.

Quali altre produzioni sotto Marvel Spotlight

Si pensa che anche Daredevil: Born Again possa essere inserito sotto Marvel Spotlight, e che ci sarebbero altre importanti produzioni in ballo, come il reboot di Ghost Rider.

Lo stesso produttore Winderbaum ne aveva parlato durante una conferenza. Ecco le sue parole:

Proprio come i fan dei fumetti non avevano bisogno di leggere Avengers o I Fantastici Quattro per godersi un fumetto di Ghost Rider Spotlight, il nostro pubblico non ha bisogno di aver visto altre serie Marvel per capire cosa sta succedendo nella storia di Maya (riferendosi a Echo ndr).

Inoltre, Marvel Spotlight dovrebbe servire anche a lanciare produzioni più improntate verso un pubblico adulto. E questo anche perché Echo è stata classificata TV-Ma, perciò una produzione televisiva per adulti.

Tutto ciò accade mentre la serie su Daredevil è stata riprogrammata, considerando che lo sciopero degli sceneggiatori è servito per far ripartire il progetto praticamente da zero. A lavorare sulla serie TV ci sarà l’ex sceneggiatore di Punisher, e questo potrebbe fare pensare ad un tono diverso della produzione.

Mentre per quanto riguarda Echo, la serie TV verrà lanciata sulla piattaforma streaming Disney+ a gennaio. La protagonista del progetto sarà Alaqua Cox, che vestirà i panni di Maya Lopez/Echo, e non mancherà Vincent D’Onofrio, che tornerà a essere Wilson Fisk/Kingpin.

Vi proponiamo qui sotto il trailer di Echo, lanciato qualche giorno fa da Disney+.