Capcom Spotlight, evento il 9 marzo: si parlerà di Resident Evil 4 Remake e non solo

Capcom ha annunciato un nuovo Capcom Spotlight in programma per il 9 marzo. L'evento includerà novità su Resident Evil 4 Remake

Capcom ha annunciato l’arrivo di un nuovo Capcom Spotlight in programma per il 9 marzo 2023. L’evento si terrà alle 23:30 ora italiana, con un pre show che avrà inizio alle 23:10. Lo showcase durerà 26 minuti includerà novità su Resident Evil 4 e tanto altro ancora.

Tune in to the Capcom Spotlight on March 9 for news on Resident Evil 4, Exoprimal, Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network Legacy Collection, and Ghost Trick: Phantom Detective! Pre-show – 2:10PM PT

Main Show – 2:30 PM PT 📺 https://t.co/CiveqUSvQF pic.twitter.com/6SgAeS6GhS — Capcom USA (@CapcomUSA_) March 3, 2023

In particolare, ci sarà spazio non solo per il remake del quarto capitolo di Resident Evil, ma si parlerà anche di Exoprimal, Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network Legacy Collection e Ghost Trick Phantom Detective.

Quasi certamente dunque avremo modo di dare un’occhiata più da vicino a Resident Evil 4 e ci sono ottime possibilità che stavolta venga annunciata la data d’uscita della Special Demo svelata in occasione dell’ultimo State of Play. Capcom potrebbe anche annunciare l’Open Beta di Exoprimal che dovrebbe tornare a mostrarsi a questo punto con un nuovo trailer.

Non è da escludere, inoltre, che possa esserci spazio per qualche sorpresa. Molti giocatori aspettano di sapere qualcosa di più su Pragmata, l’interessante nuova IP sci-fi annunciata da Capcom nel 2020 e che è scomparso da un po’ di tempo dai radar. Per il momento, il gioco rimane atteso per il 2023, ma nessuna informazione è stata rilasciata nell’ultimo periodo.

Per scoprirlo non ci resta che attendere il 9 marzo. L’evento può essere seguito su Twitch, Facebook, YouTube e TikTok.