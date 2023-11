Sonic Dream Team, annunciato il nuovo platform 3D in arrivo in esclusiva su Apple Arcade

SEGA ha annunciato l’arrivo Sonic Dream Team, un nuovo capitolo della celebre serie con protagonista l’iconico riccio blu in arrivo in esclusiva su Apple Arcade, ovvero per piattaforme Apple tra iOS e Mac.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 5 dicembre 2023 e include sei personaggi giocabili (Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream e Rouge), ognuno con le sue abilità, spettacolari boss fight e 12 livelli inediti distribuiti tra quattro esclusivi mondi dei sogni, ognuno caratterizzato da particolarità uniche. Vediamo il trailer di annuncio:

In questa nuova avventura di Sonic, dovremo vedercela nuovamente con il perfido Dr. Eggman che ha scoperto un antico dispositivo in grado di materializzare i sogni. Questo porterà Sonic e i suoi compagni a viaggiare attraverso colorati mondi onirici per cercare di porre fine al caos generato dal celebre villain della serie.

L’arrivo di Sonic Dream Team si va ad aggiungere alla valanga di contenuti previsti per il rilancio del franchise di Sonic. Come abbiamo visto, stando alle ultime indiscrezioni emerse, il 2024 sarà caratterizzato dall’arrivo della terza stagione della serie animata Sonic Prime di Netflix e della serie TV Knuckles, con Idris Elba che riprenderà il suo ruolo di protagonista, il terzo film di Sonic the Hedgehog e diversi altri progetti tra cui anche un nuovo gioco della serie di cui però non sappiamo ancora nulla.