Sonic: un nuovo gioco in arrivo nel 2024? Lo suggerisce un rumor

Stando a quanto emerso da un presunto documento di pianificazione di Sega, pubblicato su Reddit e poi prontamente rimosso, un nuovo gioco di Sonic sarebbe in arrivo nel 2024, insieme ad un DLC per Sonic Superstars. Questi, però, sarebbero solo due dei diversi contenuti previsti per il prossimo anno e che andranno ad arricchire la line-up a tema Sonic. Diamo un’occhiata:

a Sonic Team business PowerPoint leaked and if it’s real, let’s say 2024 is a pretty packed year for the brand. pic.twitter.com/3Qz4pQlVme — Ramona! 🏳️‍⚧️🍋✂️ (@DPlexHD) October 12, 2023

Come potete vedere il 2024 sarà caratterizzato anche dall’arrivo della terza stagione della serie animata Sonic Prime di Netflix e della serie TV Knuckles, con Idris Elba che riprenderà il suo ruolo di protagonista. Entrambi gli show sono previsti per il primo trimestre del 2024, stando a quanto riportato, e a questi andrà ad aggiungersi anche un nuovo gioco mobile e per finire in bellezza il terzo film di Sonic the Hedgehog a dicembre.

Ovviamente, vi ricordiamo che si tratta di indiscrezioni, per sapere quale sarà il futuro del franchise di Sonic dovremo attendere comunicazioni ufficiali da parte di SEGA. Nel frattempo, vi ricordiamo che oggi è il giorno di Sonic Superstars, come ci ricorda il trailer di lancio pubblicato qualche ora fa.

Leggi anche: