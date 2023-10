Nintendo Switch Online, tre nuovi giochi in arrivo: ecco il trailer

Nintendo ha annunciato l’arrivo di tre nuovi giochi per il suo servizio Nintendo Switch Online. L’annuncio è stato accompagnato da un trailer che trovate qui sotto. Si tratta di:

Devil World (1984 – NES)

The Mysterious Murasame Castle (1986 – NES)

Castlevania Legends (1998 – Game Boy)

Devil World è uno dei primi giochi NES a cura di Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka e Koji Kondo, ora disponibile per la prima volta in lingua inglese.

The Mysterious Murasame Castle è un videogioco d’azione sviluppato e pubblicato nel 1986 da Nintendo su NES. È stato anche d’ispirazione per il castello ninja di Takamaru, una delle attrazioni di Nintendo Land per Wii U, 26 anni dopo la sua pubblicazione.

“Una forza misteriosa e malvagia ha preso il controllo del castello di Murasame nel Giappone feudale. Unisciti a Takamaru, un giovane e coraggioso apprendista samurai, e usa la sua spada e i suoi attacchi shuriken contro nugoli di nemici in un viaggio per svelare la fonte del male che sta creando scompiglio in tutta la terra.” recita la descrizione ufficiale.

Infine, Castlevania Legends è il primo gioco con protagonista Sonia Belmont. Il gioco è stato pubblicato nel 1988 su Game Boy e racconta una storia ambientata prima dell’originale Castelvania.

Vi ricordiamo che ad ottobre il servizio ha accolto anche Mario Party 3 insieme alla versione di prova dell’apprezzatissimo Cult of the Lamb.