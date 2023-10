Don Rosa: chi è l’uomo dei Paperi, ospite al Lucca Comics & Games 2023

Tutti gli appassionati Disney conoscono Don Rosa, ma, sia tra i maggiori fan, che tra i lettori occasionali, possono sfuggire più o meno diverse sfumature dell’uomo dei Paperi. Don Rosa sarà ospite al Lucca Comics & Games 2023, e vogliamo approfittarne per ricordare di chi si tratta.

Nato nel 1951 a Lousville, Don Rosa è da tutti riconosciuto come l’erede di Carl Barks. Lui è colui che ha evoluto il concetto disneyano di famiglia dei paperi, approfondendo ulteriormente, rispetto alle invenzioni ed ai personaggi di Carl Barks, le figure legate a certi character del fumetto Disney.

In particolare Zio Paperone è la figura approfondita nella saga che ha raccontato tutto il percorso di vita, fin dal principio del mitico personaggio di Paperopoli. La Saga di Paperon de’ Paperoni, intitolata in originale The Life and Times of Scrooge McDuck, è una storia divisa in 12 capitoli, che sono stati pubblicati tra il 1992 ed il 1994.

Don Rosa ha cercato, non solo con la saga di Paperon de’ Paperoni, ma con la sua produzione fumettistica disneyana, di colmare tutti gli spazi vuoti rimasti all’interno della storia dei paperi Disney. E l’impalcatura di tutto, chiaramente, sta all’interno della saga di Paperon de’ Paperoni.

La Saga di zio Paperone passa dall’essere una sorta di omaggio al lavoro Disney, soprattutto di Carl Barks, al punto da potersi considerare una fanfiction di grandissima qualità, al puntare su un approccio autoriale completamente inedito nel panorama disneyano, capace di far ridere, così come di commuovere.

Don Rosa è un autore che ha lavorato anche con le storie brevi: fumetti da 10 o 12 pagine, ma, con la Saga di Paperone è riuscito a creare un’epopea di ampio respiro. Ma, oltre al macro livello narrativo, possiamo trovare in Don Rosa anche una qualità visibile in ogni singola vignetta, con trovate umoristiche capaci di omaggiare i Monthy Pyton, così come lo slapstik.

E, soprattutto, a livello grafico possiamo notare una ipertrofia da parte dell’autore americano: Don Rosa è in grado di riempire la pagina, e di inserire un numero altissimo di dettagli. Aspetto che nella saga di Paperone, capace di passare dai paesaggi scozzesi a quelli del West americano, non fa altro che riempire l’immaginazione e la suggestione del lettore.

La saga di Paperon de’ Paperoni di Don Rosa, così come tutti gli altri lavori realizzati dal fumettista americano, sono tra gli apici del fumetto Disney.

La controversia dei capitoli censurati

Negli ultimi tempi il nome di Don Rosa, oltre che per la sua presenza al Lucca Comics & Games 2023, è salito agli onori delle cronache, anche per una revisione che la Disney intende fare di alcune sue storie, proprio legate alla saga di Paperone.

Il problema riguarda i capitoli Il sogno di una vita (2002) ed il penultimo capitolo della Saga, Il cuore dell’impero (1994), che la Disney ha deciso di censurare. La situazione è nata a causa della presenza del personaggio di Bombie il gongoro, figura considerata offensiva e razzista.

Ma, l’edizione di Panini Comics presente quest’anno a Lucca proporrà ancora queste storie, considerando che è stata messa in stampa prima che arrivasse il divieto Disney.