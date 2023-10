Level-5: aperto il sito per il 25° anniversario, nuovi annunci in arrivo?

Level-5 ha aperto un sito per festeggiare il suo 25° anniversario con diversi bonus per i fan e nuove iniziative. Novità in arrivo?

Level-5 ha aperto un sito per festeggiare il suo 25° anniversario. Il celebre team nipponico autore di serie come il professor Layton e Ni no Kuni ha spento questo mese 25 candeline e sono tantissimi i fan che attendono notizie sui titoli recentemente annunciati. L’apertura del sito celebrativo di solito è una pratica diffusa soprattutto fra i team nipponici e spesso porta con sé diverse novità. Del resto, la stessa compagnia tramite un post su X ha annunciato che a novembre ci saranno interessanti annunci.

LEVEL-5 will celebrate its 25th anniversary on October 28, which is in about 9.5 hours (JST). To celebrate, it will distribute commemorative wallpapers on its 25th anniversary site. Announcements regarding release dates for upcoming titles will follow in November, so stay tuned! https://t.co/ocEJCn5zDi — Gematsu (@gematsu) October 27, 2023

Per il momento, il sito include solo diversi bonus per i fan come 25 illustrazioni da utilizzare come wallpaper e contest per ottenere vari oggetti attraverso dei “giveaway”. Potete trovare le illustrazioni a questo indirizzo e possono essere utilizzate per PC, smartphone e altro a seconda della dimensione scelta per il download.

Oltre a questo ci saranno poi anche una serie di iniziative celebrative, di cui non sono stati diffusi i dettagli. La speranza è quella di ricevere novità concrete su titoli come il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore e Inazuma Eleven: Victory Road. Non è da escludere poi l’arrivo di qualche annuncio bomba con l’arrivo di una nuova IP o di un nuovo capitolo di una saga storica rimasta a lungo nel dimenticatoio.