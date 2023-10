Marvel’s Spider-Man 2 presenta un omaggio al Black Panther di Chadwick Boseman

Marvel’s Spider-Man 2 include un omaggio a Chadwick Boseman, star di Black Panther scomparsa nel 2020. Nel video che trovate qui sotto, potete vedere come scoprirlo. Una volta raggiunto il livello 25, potrete ottenere il costume di Spider-Man ispirato appunto a Black Panther.

A quel punto tutto ciò che dovrete fare è raggiungere l’ambasciata di Wakanda, situata nel Midtown District di Manhattan, e interagire con l’ingresso dell’edificio premendo il tasto triangolo per eseguire il comando “Onore”. Fatto questo il personaggio incrocierà le braccia sul petto, eseguendo l’iconico gesto di Black Panther.

Scomparso nell’agosto del 2020 a causa di un cancro al colon, Chadwick Boseman era noto al grande pubblico per la sua interpretazione di T’Challa in Black Panther, uno dei film Marvel di maggior successo e primo cinecomic della storia candidato agli Oscar. L’attore era comparso anche in Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Per il resto, vi ricordiamo che Marvel’s Spider-Man 2 è ora disponibile per PS5. Il gioco è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico e dalla stampa che ha elogiato le novità introdotte in questo nuovo capitolo. In questi giorni, inoltre, il gioco è stato protagonista di uno spettacolare spot promozionale proiettato sulla Sphere di Las Vegas e che ha illuminato la città con i colori dell’Uomo Ragno.