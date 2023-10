Marvel’s Spider-Man 2 conquista la Sphere di Las Vegas: uno spettacolare spot celebra il lancio su PS5

Per celebrare il lancio di Marvel’s Spider-Man 2 su PS5, ieri sera Sony ha proiettato uno spot promozionale con Miles, Peter e Venom sulla colossale Sphere di Las Vegas, un’arena per l’intrattenimento con una gigantesca cupola sferica composta da ben 1.2 milioni di schermi LED su cui possono essere proiettati svariati video, tra cui anche degli spot promozionali, come potete vedere.

Il risultato è davvero spettacolare e suggestivo con le immagini dei protagonisti del gioco di Insomniac che svettano tra le mille luci di Las Vegas. Vediamo lo spot:

Vi ricordiamo che Marvel’s Spider-Man 2 è ora disponibile. Il gioco ha ricevuto pareri molto positivi dalla stampa che ha apprezzato le nuove aggiunte e la presenza di un comparto narrativo più profondo e più strutturato. Il team ha, tra l’altro, assicurato che lavorerà per migliorare l’esperienza in futuro con nuove aggiunte come New Game Plus e mission replay.

