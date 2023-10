Marvel’s Spider-Man 2 ha ricevuto ottimi voti dalla stampa internazionale

Poche ore fa è scaduto l’embargo per le recensioni di Marvel’s Spider-Man 2. Il gioco ha ricevuto ottimi voti da parte della stampa internazionale, che ha apprezzato le novità introdotte e la presenza di una storia più profonda e matura. Diamo dunque una rapida occhiata ai giudizi della stampa estera:

Leganerd -90

Multiplayer.it – 85

GameSpew – 100

GGRecon – 100

GamesRadar+ – 100

Shacknews – 100

COGconnected – 100

WellPlayed – 100

VG247 – 100

Videogamer – 100

Gaming Nexus – 100

PlayStation Universe – 100

PSX Brasil – 95

Geek Culture – 95

Gaming Trend – 95

Checkpoint Gaming – 95

Attack of the Fanboy – 95

Game Informer – 95

Easy Allies – 90

Comicbook.com – 90

TrueGaming – 90

We Got This Covered – 90

Gamepressure – 90

Press Start – 90

TechRaptor – 95

TheSixthAxis – 90

Wccftech – 85

New Game Network – 82

Too Much Gaming – 80

Push Square – 80

Metro GameCentral – 80

IGN – 80

Eurogamer – 80

GameSpot – 80

Nel momento in cui scriviamo, Marvel’s Spider-Man 2 ha una media di valutazioni di 91 sia su Metacritic che su OpenCritic. Occorre, però, precisare che mancano all’appello ancora diverse testate e dunque il punteggio finale potrebbe anche cambiare, ma in ogni caso il metascore attuale evidenzia la qualità del prodotto finale.

Anche noi abbiamo apprezzato ampiamente l’ultima avventura videoludica dell’Uomo Ragno. Nella nostra recensione, vi abbiamo spiegato che “Marvel’s Spider-Man 2 è un videogioco che mostra quanti passi in avanti abbia fatto Insomniac dal primo capitolo, dopo la parentesi spin-off con Miles Morales. Una trama matura, impegnata a raccontarci le difficoltà di due giovani ragazzi e allo stesso tempo di metterci dinanzi agli occhi le esigenze della riabilitazione, della catarsi, dell’antagonismo per necessità, per un motivo, ma arricchendola anche con elementi non sempre giustificati, come la cattiveria necessaria di Venom. Kraven emerge di scena in scena, portandoci in una lore sempre più emozionante, così come il mondo che lo circonda. L’intero open world pulsa di emozioni e di contenuti che ci riescono a tenere incollati per una durata giusta, adeguata, per niente prolissa e per niente figlia dell’esigenza di tenerci attaccati a un qualcosa di ridondante.”

Vi ricordiamo che Marvel’s Spider Man 2 sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2023 in esclusiva su PS5.