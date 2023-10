Diabolik Chi Sei?, Tim Burton parla del personaggio

Dopo essere stato presentato al Festival del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, Diabolik Chi Sei? arriverà in sala il 30 novembre con 01 Distribution. Si tratta del terzo capitolo della saga, diretto tratto dal celebre albo a fumetti numero 107, ancora una volta diretto da Manetti Bros. E proprio al Festival, sul Red Carpet, sono intervenuti i registi e i protagonisti della pellicola, insieme a un ospite speciale: Tim Burton, che ha espresso (ancora una volta) il suo amore per il cinema italiano.

Conosco Diabolik molto bene quindi sono molto emozionato di vederlo, davvero. Sono cresciuto guardando, come ho già detto, Mario Bava, [Federico] Fellini, Dario Argento, è come se fosse la Casa del Cinema per me. Sono cresciuto guardando un sacco di cinema italiano, dunque sono davvero felice di essere qui.

I due registi, invece, hanno affermato:

Noi non siamo molto portati per la sintesi, quindi avere tre film e dunque circa sei ore per raccontare dei personaggi è bello così come avere il tempo per fare le cose fatte bene, come ci piace fare.

(Marco Manetti)

Il bello di Diabolik è che ha tanti bei personaggi. In effetti, non solo i protagonisti ma anche i secondi personaggi, come ad esempio King, che chi già conosce i fumetti ben conosce, che è un personaggio bellissimo, che racconta molto del passato di Diabolik.

(Antonio Manetti)

Dietro la maschera del Re del Terrore Giacomo Gianniotti, Miriam Leone è l’affascinante Eva Kant, Valerio Mastandrea l’instancabile ispettore Ginko e Monica Bellucci la carismatica e anticonvenzionale Altea. A completare il ricco cast di questa ultima avventura, tra gli altri, Pier Giorgio Bellocchio, nel ruolo del sergente Palmer, Chiara Martegiani, Massimiliano Rossi, Mario Sgueglia, Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Michele Ragno, Amanda Campana, Andrea Arru, Max Gazzè, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Lorenzo Zurzolo, Barbara Bouchet.

Questa la sinossi della pellicola:

Rinchiusi in una cella senza via d’uscita, Diabolik e Ginko aspettano la morte, inevitabile per entrambi. E Ginko, spinto da una curiosità irrefrenabile, pone la domanda, questa celebre domanda, al Re del Terrore: “Diabolik chi sei?”.

Leggi anche: