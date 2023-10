Marvel’s Spider-Man 3 si farà? Insomniac ci sta già pensando

Marvel’s Spider-Man 2 è arrivato nei negozi soltanto ieri, eppure sembra Insomniac che stia già pensando al futuro dell’amata serie dedicata alle avventure dell’Uomo Ragno. Intervistato da Gamespot, il creative director Bryan Inthiar ha accennato alla possibilità dell’arrivo di un ipotetico Marvel’s Spider-Man 3 senza però ovviamente sbottonarsi più di tanto sull’argomento.

Se Spider-Man 1 e Miles Morales fossero come il nostro Iron Man, e Spider-Man 2 fosse come il nostro Civil War, dove potremo andare logicamente da qui? Penso che sarebbe piuttosto epico. Ma, sai, vedremo un po’”ha riferito Inthiar.

Anche se il discorso di Inthiar resta ancorato su un piano ipotetico, il creative director non ha escluso un prosieguo della serie con Peter Parker e Miles Morales. Inoltre, le sue espressioni sembrerebbero essere piuttosto emblematiche. Che il team stia veramente già pensando di mettersi al lavoro su un nuovo capitolo di Marvel’s Spider-Man? Considerato il successo della serie riscosso finora e le parole di Inthiar, non è da escludere che sia così.

Intanto, vi ricordiamo che Marvel’s Spider-Man 2 è ora disponibile su PS5. Il gioco è stato protagonista ieri di uno spettacolare spot promozionale proiettato sulla Sphere di Las Vegas per celebrare il lancio e presto arriveranno altre novità per il titolo come l’introduzione del New Game+ e mission replay.

