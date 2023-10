Marvel’s Spider-Man 2: New Game Plus e mission replay verranno introdotti con un aggiornamento

Insomniac ha confermato che in futuro rilascerà una patch che introdurrà New Game Plus e mission replay in Marvel's Spider-Man 2.

Un prossimo aggiornamento di Marvel’s Spider-Man 2 introdurrà New Game Plus e mission replay nel gioco. A confermarlo è stato uno sviluppatore di Insomniac, James Stevenson, che in un post su X ha riferito che il team sta attualmente lavorando a queste aggiunte e che verranno introdotte ufficialmente nel prossimo futuro.

No – we’re working on an update for those features but they won’t be in Day 1 — James Stevenson (@JamesStevenson) October 17, 2023

Al lancio, infatti, non sarà possibile iniziare una nuova avventura in New Game+ e non ci sarà la possibilità di rigiocare le missioni della campagna, ma il team si sta occupando di aggiungere tali funzionalità molto richieste dagli utenti per espandere la rigiocabilità del titolo e per arricchire ulteriormente un’esperienza che si è già dimostrata alquanto solida. La nuova avventura di Peter Parker e Miles Morales, infatti, ha ricevuto pareri molto positivi dalla stampa che ha apprezzato le nuove aggiunte e la presenza di un comparto narrativo più profondo e più strutturato.

Anche noi abbiamo lodato la nuova avventura di Insomniac. Nella nostra recensione, infatti, vi abbiamo spiegato che “Marvel’s Spider-Man 2 è un videogioco che mostra quanti passi in avanti abbia fatto Insomniac dal primo capitolo, dopo la parentesi spin-off con Miles Morales. Una trama matura, impegnata a raccontarci le difficoltà di due giovani ragazzi e allo stesso tempo di metterci dinanzi agli occhi le esigenze della riabilitazione, della catarsi, dell’antagonismo per necessità, per un motivo, ma arricchendola anche con elementi non sempre giustificati, come la cattiveria necessaria di Venom. Kraven emerge di scena in scena, portandoci in una lore sempre più emozionante, così come il mondo che lo circonda. L’intero open world pulsa di emozioni e di contenuti che ci riescono a tenere incollati per una durata giusta, adeguata, per niente prolissa e per niente figlia dell’esigenza di tenerci attaccati a un qualcosa di ridondante.”

Vi ricordiamo che Marvel’s Spider Man 2 sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2023 in esclusiva su PS5.