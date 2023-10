Robocop: Rogue City, versione Nintendo Switch cancellata: uscirà solo PC, PS5 e Xbox Series X/S

La versione Nintendo Switch di Robocop: Rogue City è stata cancellata. La conferma è arrivata direttamente dalla pagina facebook del gioco, dove un utente ha chiesto agli sviluppatori eventuali aggiornamenti sullo stato dei lavori della versione Nintendo Switch. Il team ha risposto che al momento non ha alcun piano per un lancio su console ibrida.

Teyon non ha in alcun modo motivato tale scelta, ma è probabile che lo studio abbia avuto problemi nell’ottimizzazione su Switch, dati i limiti hardware della console. In ogni caso, il lancio di Robocop: Rogue City resta atteso per il 2 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Il gioco è tornato a mostrarsi recentemente in un trailer che mostra il gioco in 60 secondi. Il video ci permette di farci un’idea sul gioco dato che include diverse sequenze di gameplay e tanta azione con l’iconico poliziotto pronto a riportare l’ordine in quel di Detroit a suon di cazzotti e pallottole.