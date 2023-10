L’uso incontrollato dell’Intelligenza Artificiale potrebbe innescare una crisi finanziaria

L’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando il mondo in vari settori, e il finanziario non fa eccezione: con la crescente dipendenza da questa tecnologia, emergono preoccupazioni riguardo a potenziali pericoli finanziari. Gary Gensler, presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, ha lanciato l’allarme, sottolineando al Financial Times la necessità di regolamentare l’IA nell’ambito finanziario per evitare una futura crisi economica.

L’AI ha il potenziale per destabilizzare i mercati finanziari di tutto il mondo

Un problema cruciale, secondo Gensler, è che le aziende tecnologiche che sviluppano modelli di IA per il settore finanziario spesso operano al di fuori della giurisdizione delle autorità di regolamentazione di Wall Street. Ciò comporta il possibile rischio che queste società possano adottare modelli simili, portando a decisioni finanziarie che potrebbero destabilizzare i mercati. Gensler prevede che questa potenziale crisi finanziaria potrebbe avere origine in qualsiasi mercato e sarebbe innescata da un malfunzionamento in un modello o aggregatore di dati di cui si fida ciecamente. Alcune società finanziarie di spicco, come Goldman Sachs e Morgan Stanley, stanno già integrando l’IA nei loro processi aziendali.

L’AI cresce mentre i processi di regolamentazione tardano ad arrivare

Per affrontare questi rischi, la SEC ha proposto una nuova norma che richiederebbe ai consulenti finanziari e ai broker-dealer di gestire i conflitti di interesse legati all’utilizzo dell’IA. Anche il Parlamento europeo sta lavorando a quella che potrebbe diventare la “prima legge globale sull’IA al mondo.” Tuttavia, la tecnologia dell’IA evolve rapidamente, mentre i processi di regolamentazione spesso procedono più lentamente. Questo divario potrebbe mettere l’economia a rischio se la regolamentazione non riesce a tenere il passo con il progresso tecnologico.

Per evitare una possibile crisi economica, sarà essenziale stabilire linee guida chiare per l’uso dell’IA

Se la regolamentazione non sarà sufficiente a mitigare i rischi, le società finanziarie dovranno prendere in considerazione la possibilità di rallentare l’adozione dell’IA per evitare un collasso economico imminente, questo il monito di Gensler.