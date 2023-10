Ghostbusters: Spirits Unleashed disponibile da oggi su Steam e Nintendo Switch

Ghostbusters: Spirits Unleashed – Ecto Edition, l’adrenalinico action “caccia o infesta” 4v1 ideato da IllFonic – gli esperti dei giochi multiplayer asimmetrici – è disponibile su STEAM e su Nintendo Switch da oggi, 19 ottobre. Classificato E10+, il gioco sarà accessibile nello store di STEAM e nel My Nintendo Store al costo di $19.99. É prevista anche un’edizione fisica, che arriverà a fine 2023, pubblicata dal partner Nighthawk Interactive. I fan di Ghostbusters, di STEAM e Nintendo avranno ora la possibilità di unire le proprie forze, coalizzandosi o sfidando gli attuali utenti PC/Epic Games Store, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Questo è possibile grazie al supporto crossplay del gioco su tutte le piattaforme. Il team ha lavorato duramente per adattare il gioco a Switch. La risoluzione dinamica va da 720 (modalità portatile) a un massimo di 1080p, a 30 fps (standard di settore per Switch).

In Ghostbusters: Spirits Unleashed, Ray e Winston aprono la Caserma dei pompieri alla nuova generazione di Ghostbusters. Questo è un gioco asimmetrico 4v1 in cui gli utenti giocheranno entrando a far parte di una squadra di nuovi Ghostbusters o impersonando un singolo Fantasma. Questo titolo non solo consente ai giocatori di godersi il gioco in solitaria o con un massimo di quattro amici, ma avrà anche una modalità per giocatore singolo online e offline, con gli altri personaggi gestiti dall’IA. Soprattutto, più si giocherà, più la storia verrà svelata (con filmati).

Ghostbusters: Spirits Unleashed – Ecto Edition è il pacchetto di gioco completo ideale per i nuovi giocatori, con la versione digitale a soli $ 19,99. I giocatori attuali riceveranno invece tutti i seguenti contenuti con un aggiornamento gratuito.

La Ecto Edition include:

Espansione della storia narrativa principale: molte novità nella storia a favore dello sviluppo narrativo di Spirits Unleashed. Nuovi colpi di scena daranno agli acchiappafantasmi un nuovo e stimolante avversario da affrontare e nuove linee di dialogo. Sali di livello per sbloccare e goderti la narrativa aggiornata ed estesa.

Nuovo fantasma

Nuovo fantasma Tipo di fantasma Overlord – l’Overlord – Una forza spettrale implacabile. A differenza degli altri spettri che preferiscono nascondersi, l’Overlord cerca. Nato dal dolore, dalla paura e dall’oscurità, l’Overlord è tanto potente quanto intelligente. È dotato di abilità mai viste prima, che lo rendono ancora più difficile da catturare. L’aura dell’Overlord diffonde paura incombente, che trasmette una forte sensazione di terrore in chiunque si trovi nel suo raggio d’azione. Ahimè, non aspettatevi che gli Overlord rilascino una scia di melma o che si limitino a spaventare; piuttosto, devastano tutti quelli che si trovano sulla loro strada, facendo oscillare i loro artigli mortali e lanciando qualsiasi oggetto per annientare i PKE. Affrontare un Overlord è una sfida piuttosto terrificante, a prescindere dal modo in cui la si imposti.

Overlord – Variante Samhain – Ecco il fantasma di Halloween! Samhain è pura malevolenza, spinta dal terribile desiderio di creare una vasta legione di oscurità sotto il suo malvagio comando. I primi racconti di Samhain risalgono al VII secolo. I Celti organizzavano grandi feste in suo nome, anche se non ci è chiara la motivazione: se per attirarlo o scoraggiarlo. Indipendentemente da ciò, il suo immenso potere e il suo comando sulle altre creature, viventi e non viventi, sono inconfutabili. Nelle rarissime occasioni in cui Samhain è stato sconfitto e imprigionato, si è liberato dalle sue catene ed è risorto ancora più forte… E più arrabbiato.

Overlord – Variante Darklock – L’angoscia è un sentimento di cui molti sono a conoscenza, ma che pochi hanno veramente sperimentato. Bene, stai tranquillo, l’obiettivo di Darklock è garantire che tutti la possano provare sulla propria pelle. Da quando esiste la sofferenza, esiste anche questo tipo contorto di Overlord. Affrontare Darklock è davvero straziante, non solo per il dolore che può infliggere, ma anche per il nefando senso di euforia che emana mentre si nutre dei pochi sciocchi che cercano di ostacolarlo.

Overlord – Variante Gravebringer – Manifestazione dell’atavica paura umana della morte, il Gravebringer si abbevera del terrore come quei moderni sacchi di carne bevono il loro latte speziato alla zucca: tracannandolo a litri! Il Gravebringer cerca di liberare la vera oscurità che alberga nel cuore dei disperati. Uomini e donne coraggiosi non stati ridotti a nient’atro che gusci tremanti dopo solo pochi istanti alla presenza del Gravebringer. Isolare l’anello più debole della catena e smantellarne la risolutezza è il passatempo preferito di questa mostruosità corporea. Nessun’altra creatura in nessun regno di esistenza fa venire i brividi lungo la schiena come il Gravebringer.

Overlord – Variante Samhain – Ecco il fantasma di Halloween! Samhain è pura malevolenza, spinta dal terribile desiderio di creare una vasta legione di oscurità sotto il suo malvagio comando. I primi racconti di Samhain risalgono al VII secolo. I Celti organizzavano grandi feste in suo nome, anche se non ci è chiara la motivazione: se per attirarlo o scoraggiarlo. Indipendentemente da ciò, il suo immenso potere e il suo comando sulle altre creature, viventi e non viventi, sono inconfutabili. Nelle rarissime occasioni in cui Samhain è stato sconfitto e imprigionato, si è liberato dalle sue catene ed è risorto ancora più forte… E più arrabbiato. Overlord – Variante Darklock – L’angoscia è un sentimento di cui molti sono a conoscenza, ma che pochi hanno veramente sperimentato. Bene, stai tranquillo, l’obiettivo di Darklock è garantire che tutti la possano provare sulla propria pelle. Da quando esiste la sofferenza, esiste anche questo tipo contorto di Overlord. Affrontare Darklock è davvero straziante, non solo per il dolore che può infliggere, ma anche per il nefando senso di euforia che emana mentre si nutre dei pochi sciocchi che cercano di ostacolarlo. Overlord – Variante Gravebringer – Manifestazione dell’atavica paura umana della morte, il Gravebringer si abbevera del terrore come quei moderni sacchi di carne bevono il loro latte speziato alla zucca: tracannandolo a litri! Il Gravebringer cerca di liberare la vera oscurità che alberga nel cuore dei disperati. Uomini e donne coraggiosi non stati ridotti a nient’atro che gusci tremanti dopo solo pochi istanti alla presenza del Gravebringer. Isolare l’anello più debole della catena e smantellarne la risolutezza è il passatempo preferito di questa mostruosità corporea. Nessun’altra creatura in nessun regno di esistenza fa venire i brividi lungo la schiena come il Gravebringer. La Baia dei Pirati di Petey: “Per libagioni e divertimento, non camminare, ma corri alla Baia dei pirati di Petey!”. Sia i furfanti che i bucanieri troveranno giochi a volontà, grog a litri e molte svariate apparizioni spettrali, non solo quella di un relitto affondato. Da mettere i brividi, davvero!

Stazione di Galway: I passeggeri della metropolitana riferiscono di aver avvistato antichi vagoni fantasma e di essersi imbattuti in terribili apparizioni, in particolare intorno alla stazione di Galway.

Dotazioni per personaggi ed equipaggiamento

Nuovi accessori da sbloccare

Nuovi cosmetici e aggiunta di un livello di Tenure

Innumerevoli miglioramenti a UX, UI, gameplay e altro ancora!

Ghostbusters: Spirits Unleashed ha tutti gli equipaggiamenti e i gadget iconici che i fan si aspetterebbero, dagli Zaini protonici? ai PKE Meters e Ghost Traps, e che i giocatori nuovi di questo universo apprezzeranno quando giocano come Ghostbuster. Inoltre, molti riconosceranno la Caserma dei pompieri e Ray’s Occult Books che fungono da fulcro del gioco. Qui è dove i giocatori sceglieranno le missioni, personalizzeranno i loro personaggi, si eserciteranno a sparare con i loro acceleratori di particelle ed esploreranno tutto ciò che c’è da imparare. E sì, sentirete gli attori del film originale riprendere i loro ruoli come Ray Stantz e Winston Zeddemore, insieme ad alcuni nuovi amici!

Siamo davvero entusiasti di portare Ghostbusters: Spirits Unleashed su tutte le piattaforme. In quanto estimatori di lunga data di Ghostbusters, IllFonic ha lavorato duro per rendere accessibile il gioco a tutti i fan con l’edizione Ecto. Stiamo espandendo la storia, aggiungendo nuove mappe, tipi di fantasmi e altro ancora.

ha affermato il CEO e co-fondatore di IllFonic, Charles Brungardt.