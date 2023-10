Lezioni di chimica: il dietro le quinte… e la ricetta delle lasagne dalla serie con Brie Larson

Apple TV+ ha svelato due nuovi video dal backstage di “Lezioni di chimica“, la serie limitata in otto episodi interpretata e prodotta dal premio Oscar Brie Larson (“Captain Marvel”, “Room”). Basata sul romanzo best-seller della scrittrice, editrice scientifica e copywriter, Bonnie Garmus, la serie ha fatto il suo debutto su Apple TV+ il 13 ottobre con i primi due episodi seguiti da nuovi episodi settimanali, ogni venerdì fino al 24 novembre. I due video ci portano alla scoperta di uno dei piatti che vediamo cucinati nel serial, la lasagna, insieme a Larson e Courtney McBroom, cuoca e consulente per la serie, nonché amica della stessa protagonista e produttrice.

La serie è ambientata nei primi anni ’50 e segue Elizabeth Zott (Brie Larson), il cui sogno di diventare una scienziata viene stroncato dalla società patriarcale in cui vive. Quando Elizabeth viene licenziata dal laboratorio, accetta un lavoro come conduttrice in un programma televisivo di cucina e si propone di insegnare a una nazione di casalinghe trascurate – e agli uomini che improvvisamente la stanno ascoltando – molto più che semplici ricette.

Al fianco di Brie Larson troviamo Lewis Pullman (“Top Gun: Maverick”, “Outer Range”), la vincitrice del NAACP Image Award Aja Naomi King (“Le regole del delitto perfetto”, “The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo”), Stephanie Koenig (“L’assistente di volo – The Flight Attendant”, “The Offer”), Kevin Sussman (“The Big Bang Theory”, “The Dropout”), Patrick Walker (“Gaslit”, “Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey”) e Thomas Mann (“Winning Time: L’ascesa della dinastia dei Lakers”, “Quel fantastico peggior anno della mia vita”).

“Lezioni di chimica” è prodotto per Apple TV+ dagli Apple Studios. Il sette volte candidato all’Emmy Lee Eisenberg (“WeCrashed”, “Little America”) è lo showrunner della serie. La candidata all’Oscar Susannah Grant (“Unbelievable”, “Erin Brockovich – Forte come la verità”) è produttrice esecutiva insieme a Brie Larson, mentre Michael Costigan e Jason Bateman producono esecutivamente per conto di Aggregate Films. Sarah Adina Smith (“Hanna”, “Cercando Alaska”) è regista e produttrice esecutiva dei primi due episodi. Sono produttori esecutivi anche Natalie Sandy e Lee Eisenberg, per Piece of Work Entertainment, e Louise Shore.

