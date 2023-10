Super Mario Bros. Wonder è già stato piratato prima dell’uscita

Nonostante non sia ancora uscito, Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch è già giocabile su PC in 4K e 60fps tramite emulazione.

Le prime copie di Super Mario Bros. Wonder sono già in circolazione da un bel po’ e con la rottura del day one gli hacker sono già entrati in azione. Ad oggi, infatti, Super Mario Bros. Wonder è già giocabile su PC in 4K e 60fps tramite emulazione, nonostante manchi ancora qualche giorno alla sua uscita ufficiale.

Ovviamente questo non è di certo il primo caso, la stessa sorte è toccata in passato anche all’ultimo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e a titoli del calibro di Red Dead Redemption, Bayonetta 3, Monster Hunter Rise, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition e Pikmin 4, anche se questo non sembra averne danneggiato le vendite.

Immaginiamo dunque che varrà lo stesso anche per Super Mario Bros. Wonder che già ad oggi risulta essere in vetta alla classifica dei giochi più venduti su eShop già solo con i pre-order. Bisogna sottolineare, tra l’altro, che ad oggi non è ancora chiaro se il titolo sia funzionante dall’inizio alla fine, né se presenti problemi di emulazione da risolvere con successive versioni degli emulatori Yuzu e RyujinX.

In ogni caso, ricordiamo che per giocare tramite emulazione in modo legale, dovete essere in possesso della copia originale del gioco.

Super Mario Bros. Wonder sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.