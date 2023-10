Disney 100: prodotti, eventi e visioni streaming per celebrare l’anniversario

Per festeggiare Disney 100 sono state lanciate diverse iniziative durante l’anno da parte della Casa di Topolino, e non solo. In particolare il 16 ottobre è il giorno prescelto per questo anniversario. Andiamo a vedere le iniziative ed i prodotti più interessanti per l’occasione.

Prodotti Disney 100

Disney Illusion Island di Nintendo Europe

Topolino è pronto a partire per nuove avventure in compagnia dei suoi amici! Disney Illusion Island è il Platform Game d’avventura in 2D con modalità cooperativa fino a un massimo di quattro player.

I giocatori dovranno cimentarsi nell’esplorare la misteriosa isola di Monoth e recuperare i tre libri per salvare il mondo. Disponibile per Nintendo Switch.

Prezzo consigliato: € 39,99

Cinepresa omaggio a Walt Disney di LEGO

Questo set Cinepresa omaggio a Walt Disney LEGO Disney (43230) contiene una “cinepresa” in stile vintage, con un pannello posteriore incernierato con una sorpresa e una striscia di pellicola che mostra le immagini di 20 film Disney storici, un ciak da regista con spazio per le 3 minifigure LEGO Disney, 2 personaggi di animali LEGO e una cinepresa con 3 schermi stampati che mostrano come è stato realizzato il cortometraggio Disney The Old Mill.

Prezzo al pubblico: € 99,99

Volo su Londra di Peter Pan e Wendy di LEGO

Il set Volo su Londra di Peter Pan e Wendy LEGO Disney (43232) è un diorama dettagliato che raffigura l’iconica scena del volo del classico film, con il Big Ben di Londra con 3 quadranti luminosi, una nuvola con stelle e una luna fluorescente, un fiume con ponti e una cuccia.

Sono incluse anche 3 minifigure LEGO Disney, un cane LEGO e una targa del 100° anniversario.

Prezzo al pubblico: € 64,99

Walt Disney on Engine Disney100 Pop! di Funko

La Figure Pop! di Walt Disney celebra il 100° anniversario Disney mentre il fondatore della casa di Topolino viaggia sulla celebre locomotiva a vapore. La figura in vinile è alta 14,2 cm.

Prezzo consigliato: € 27,00

Walt Disney with Camera Disney100 Pop! di Funko

Questo Pop! è dedicato all’uomo che ha dato inizio alla magia. Walt Disney con la cinepresa è un intrigante pezzo offerto per festeggiate il 100° anniversario Disney. La figura in vinile è alta circa 10 cm.

Prezzo consigliato: € 18,00

I classici Disney in un cofanetto

Disney celebra un secolo di storie con un cofanetto contenente tutti i suoi 60 film classici. Disney dal 1937 al 2022 arriva in un’edizione speciale a tiratura limitata e numerata, edita in formato DVD dall’8 novembre.

Da vedere su Disney+

Once Upon a Studios

Proprio il 16 ottobre verrà reso disponibile sulla piattaforma streaming il cortometraggio che celebra i 100 anni della casa di produzione.

In Once Upon a Studio, i personaggi dei Walt Disney Animation Studios si ritrovano in una emozionante reunion, per realizzare una foto di gruppo in occasione del 100° anniversario Disney.

I cortometraggi classici

Dal 27 luglio fino al 6 ottobre sono stati lanciati 28 cortometraggi cult della storia Disney. i Protagonisti vanno da Topolino a Paperino, passando per Pippo, Minnie, Clarabella, Pluto, ma anche Cip e Ciop.

Nel link qui sotto trovate tutti i titoli gli episodi presenti. Si tratta di corti che vanno dal 1927 al 1961.

Disney 100 Exhibition

In Europa la mostra ha già fatto tappa a Monaco, ed è ora disponibile a Londra. Disney100: The Exhibition è realizzata da The Walt Disney Archives e Semmel Exhibitions.

La mostra presenta oltre 300 opere tra disegni, fotografie, video e oggetti di scena che raccontano la storia di Disney e della sua casa di produzione.

Disney100: The Exhibition propone 10 gallerie a tema, che mostrano personaggi, costumi originali, oggetti di scena, e tante altro. Dai classici come Biancaneve e i sette nani (1937) fino a Encanto (2021). E non mancano l’inclusione di personaggi di Pixar, Star Wars e MARVEL.

Ci sarà il cavallo a carosello su cui Dick Van Dyke ha cavalcato in “Mary Poppins”, o “Lo spirito dell’avventura e della scoperta”, con l’elmetto di Iron Man da “Avengers: Infinity War”.

Mentre con “L’illusione della vita” verrà proposta una galleria con i disegni originali di “La carica dei 101” (1961) e il vestito rosso di “Cruella”.

I biglietti sono in prevendita dal 18 luglio alle 10.00 del mattino, con ingressi dal 13 ottobre 2023. La mostra si tiene all’ExCeL Londra, Royal Victoria Dock 1 Western Gateway, E16 1XL.

La visita dura un’ora circa da lunedì a giovedì, dalle 10:00 alle 18:00, da venerdì a domenica dalle 9:00 alle 19:00 e lunedì 16 ottobre, giorno del 100° anniversario della Disney, dalle 9:00 alle 21:00.