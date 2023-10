L’Esorcista – Il Credente: John Carpenter non riesce a credere che possa essere un brutto film

John Carpenter non riesce a credere che L'Esorcista: Il Credente possa aver rovinato il cult di Friedkin.

Oltre ad essersi espresso su Barbie, John Carpenter ha parlato anche di un titolo più in linea con le sue corde: stiamo parlando di L’Esorcista – Il Credente, il titolo che è attualmente nelle sale cinematografiche. Carpenter non sembra credere alla critiche sul film.

Vi riportiamo le parole del regista di Halloween:

Mi piace quello che ha fatto David Gordon Green quando ha realizzato i tre Halloween. Ho adorato Halloween Kills. Ho pensato che fosse favoloso. Ho sentito però che L’Esorcista non è stato davvero all’altezza. Potrebbe essere un film spassoso. Non capisco come si possa rovinare un film del genere.

Le critiche che sono state mosse a L’Esorcista – Il Credente sembrano non creare delle buone basi per un titolo che dovrebbe lanciare una trilogia.

Lo stesso produttore Jason Blum, nei mesi scorsi, si è dichiarato preoccupato del fatto che si trattasse della sua produzione più impegnativa a livello commerciale.

