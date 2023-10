Barbie: John Carpenter non riesce a credere di aver visto il film

John Carpenter si è espresso di recente su alcuni titoli del grande schermo usciti negli ultimi mesi, e su Barbie ha espresso un parere particolare. Il regista ha dichiarato di essersi stupito del fatto di essere andato a vedere un film su Barbie.

Ecco le sue parole:

Ho visto Barbie. Non posso credere di aver guardato quel film. Semplicemente non appartiene alla mia generazione. Non avevo niente a che fare con le bambole di Barbie. Non sapevo chi fosse Allan. Voglio dire, il personaggio dice: “Non ho una vagina” e poi alla fine: “Vado dal ginecologo!”. Questo per me è il film. C’è un qualcosa che ha a che fare con il patriarcato lì dentro, ma mi sono perso tutto. Proprio sopra la mia testa. Penso però che ci sia stata una favolosa Margot Robbie.