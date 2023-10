LEGO Animal Crossing: prezzi e data di uscita dei set svelati da un leak

Arrivano i primi dettagli su LEGO Animal Crossing, i set annunciati ufficialmente la scorsa settimana. La fuga di notizie proviene da maxbautede e 1414falcofan, due personalità note nel panorama LEGO, e riguardano prezzi, nomi e data d’uscita dei vari set che stando a quanto rivelato dovrebbero essere 5.

Secondo quanto riportato nel leak, i primi 5 set LEGO Animal Crossing arriveranno nei negozi a partire dal 1 marzo 2024, con i prezzi che partiranno dai 15,99 dollari (circa 15 euro) per il set Julian’s Birthday Party fino ai 74,99 dollari del set Nook’s Cranny & Rosie’s House. Vediamo la lista completa con tutti i dettagli svelati dal leak:

77046 – Julian’s Birthday Party – $15,99 – 170 pezzi

77047 – Bunnie’s Outdoor Adventures – $19,99 – 164 pezzi

77048 – Kapp’n’s Island Boat Tour – $29,99 – 233 pezzi

77049 – Isabelle’s House Visit – $39,99 – 389 pezzi

77050 – Nook’s Cranny & Rosie’s House – $74,99 – 535 pezzi

Come previsto dunque, oltre alle minifigure svelate con la pubblicazione della prima immagine dei prodotti LEGO Animal Crossing, i set saranno di diverse dimensioni e con all’interno diversi elementi dello scenario ed edifici iconici presenti all’interno del franchise.

Al momento non abbiamo molti dettagli riguardo al contenuto effettivo dei vari set, ma a questo punto qualche dettaglio in più sicuramente arriverà nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo, accontentiamoci di ammirare nuovamente le minifigure dei personaggi in arrivo che includono Tom Nook, Isabelle, Kapp’n e Rosie e che sembrano già molto curate e ricche di dettagli.