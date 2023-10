LEGO: arriva il set dedicato ad Animal Crossing, vediamo i primi personaggi

LEGO e Nintendo annunciano l’arrivo del set dedicato ad Animal Crossing. Dopo i rumor degli scorsi mesi è arrivata finalmente la conferma ufficiale tramite un post sui social che ci permette di dare uno sguardo ai primi adorabili personaggi in formato mattoncino.

Al momento non sono state rilasciate informazioni sui set specifici, sulla data d’uscita e sui prezzi, ma il piccolo teaser conferma la presenta delle minifigure di Tom Nook, Isabelle, Kapp’n e diversi abitanti del villaggio, incluso il gatto Rosie. Stando alle ultime indiscrezioni, questi set dovrebbero arrivare a marzo 2024. I più recenti rumor parlano di almeno cinque kit, che vanno dai kit più piccoli da 170 pezzi a 14,99 dollari fino ad arrivare al set da 535 pezzi a 74,99 dollari.

Molto probabilmente insieme alle minifigure verranno riprodotti in formato LEGO anche le iconiche strutture del gioco, tra cui le casette, i ponti, altri elementi del paesaggio e chissà magari anche il bellissimo museo di Animal Crossing New Horizons. Per saperlo con certezza, non ci resta che attendere l’arrivo di maggiori informazione che a questo non punto non dovrebbero tardare ad arrivare.