Elden Ring è in forte sconto su Steam grazie ai saldi di Bandai Namco che propone tutta una serie di titoli in offerta a prezzi vantaggiosi. L’open world targato FromSoftware viene venduto a 39,59€ invece di 59,99€, ossia con il 34% di sconto. In sconto anche la Deluxe Edition del gioco, che può essere acqusitata per 52,79€ invece di 79,99€. Se siete interessati, trovate entrambe le edizioni in offerta a questo indirizzo.

Ricordiamo che Elden Ring è l’apprezzato titolo open world di FromSoftware, vincitore del GOTY ai The Game Awards 2022. Il gioco non è spesso sottoposto a sconti di tale portata, dunque se avete da tempo messo il titolo in wishlist questa è sicuramente l’occasione per recuperarlo.

Per il resto, su Steam vi sono anche tutta una serie di altri titoli in offerta con i saldi di Bandai Namco. Ad esempio è possibile acquistare Tekken 7 per 13,49€ invece di 89,99€, oppure Park Beyond per 29,49€ invece di 49,99€. Ancora, disponibile in sconto anche Pac-Man World: Re-PAC, acquistabile per 14,99€ invece di 29,99€ e Little Nightmares II a 13,99€ invece di 39,99€. Trovate la pagina degli sconti a questo indirizzo.

