Tekken 8 avrà una Modalità Storia molto più estesa rispetto a Tekken 7, promette Bandai Namco

Naturalmente, sarà più grande di Tekken 7. … In effetti, quando mi hanno informato di quanto budget avevamo utilizzato per la modalità Storia, ho pensato: “Oh… Oh, mio Dio! È una somma davvero alta” ha affermato Yasuda.

Quando abbiamo visto per la prima volta quanto abbiamo prodotto, persino io sono rimasto molto sorpreso” ha aggiunto Ikeda “Non è possibile che abbiamo fatto così tanto!”. Ho pensato. Dato che ci sono almeno 32 personaggi, ho avuto difficoltà a collegarli nella mia testa, ma i picchiaduro si basano sul fascino dei loro personaggi, quindi ci siamo assicurati di tirare fuori il meglio da ognuno di loro.”