LEGO Brawls: nuovo aggiornamento per il titolo Bandai Namco

I temi LEGO si affrontano in un emozionante testa a testa nell'aggiornamento "Brawl Out" per LEGO Brawls, disponibile ora.

Bandai Namco Europe annuncia con un apposito trailer il lancio dell’aggiornamento Brawl Out per LEGO Brawls, dove una serie di rivali provenienti dai classici temi LEGO si sfiderà in alcuni nuovi livelli mash-up, andando a rendere ancora più competitivo il gameplay del gioco. A settembre, buttatevi nella mischia ogni settimana per giocare con un roster di temi a rotazione e scoprire chi sarà il vincitore supremo: Western contro Castle, Ninjago contro VIDIYO, Pirates contro Hidden Side e Space contro Jurassic World. I giocatori potranno collezionare anche nuovi contenuti grazie alle borse misteriose di Brawl Out a tempo limitato, tra cui T-Rex Fan, Robot Warrior, Rogue e molto altro. Inoltre, potranno anche aggiudicarsi montagne d’oro nella nuova modalità di gioco Trophy Rush. Infatti, per vincere in questa modalità, bisogna raccogliere la maggior quantità d’oro possibile.

LEGO Brawls è un brawler per famiglie basato sull’azione di squadra e i celebri mattoncini con modalità multigiocatore e supporto per cross-play, adatto a giocatori di ogni età, livello di abilità e preferenze di gioco. I giocatori potranno costruire e competere con il proprio brawler formato da minifigure LEGO assolutamente unico e personalizzato in base alla propria personalità, strategia e stile di gioco scegliendo tra oltre 77 miliardi di possibilità di personalizzazione. Il gioco include alcuni tra i più iconici livelli a tema LEGO, dai temi tradizionali e più popolari, come Space e Castle, ai preferiti dei fan, come LEGO Jurassic World, LEGO NINJAGO e LEGO Monkie Kid. LEGO Brawls è disponibile sia in versione retail che digitale tramite Nintendo eShop, PlayStation Store, Microsoft Store per Xbox, Steam, Apple Arcade, Epic Games Store e GeForce NOW. Per maggiori informazioni, visitate www.legobrawlsgame.com.

Si tratta di un momento d’oro per gli exploit videoludici LEGO: è da poco uscito, difatti, l’appassionante racing game LEGO 2K Drive, inoltre è stato lanciato lo stilosissimo set LEGO ICONS PAC-MAN Arcade.

