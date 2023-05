LEGO ICONS PAC-MAN Arcade: lo straordinario nuovo set basato sull’icona dei videogiochi

LEGO Group e Bandai Namco celebrano il 43° anniversario di Pac-Man svelando il nuovo set LEGO ICONS PAC-MAN Arcade, dedicato a uno dei giochi arcade più famosi e nostalgici di tutti i tempi, qui riproposto in versione “blocchettosa” con meccaniche mai viste prima.

Originariamente pubblicato il 22 maggio 1980 da Bandai Namco Entertainment Inc. (precedentemente nota come Namco) in Giappone, il videogioco Pac-Man è diventato un’icona culturale. Dopo 40 anni da protagonista della cultura pop in tutto il mondo attraverso giochi, programmi TV, musica e altro ancora, LEGO Group ha collaborato con Bandai Namco per riportare il classico degli anni ’80 in forma di mattoncini. Questa collaborazione ha portato alla luce un retroscena notevole: il famoso colore giallo di Pac-Man è stato ispirato dal colore distintivo di LEGO Group!

Il nuovo design del set LEGO mostra una versione arcade di Pac-Man e consente di ricreare alcuni dei leggendari movimenti del gioco tramite una manovella. Inoltre, i costruttori possono creare con i mattoncini delle grandi versioni colorate di Pac-Man, Blinky e Clyde, che ruotano su una base e che possono essere posizionate sulla parte superiore del cabinato o separatamente.

Una volta completato il set, si può illuminare lo slot per le monete. Inoltre, all’interno del cabinato è presente la riproduzione di una minifigure femminile che gioca a Pac-Man su un cabinato da sala giochi.

Descrivendo il processo di progettazione del nuovo set, Sven Franic, LEGO Designer, ha così commentato:

Essendo un’icona culturale degli ultimi 40 anni, è stato un piacere portare Pac-Man in vita con i mattoncini. Siamo sempre alla ricerca di modi nuovi ed entusiasmanti per dare vita a esperienze di gioco classiche. Il nostro team di talentuosi designer ha lavorato instancabilmente per catturare e portare in forma di mattoncini l’essenza dell’amato arcade di Pac-Man, da Pac-Man stesso all’ambiente colorato e labirintico in cui si muove. Ogni dettaglio è stato attentamente considerato e realizzato, dando vita a una creazione LEGO unica nel suo genere che cattura la magia del gioco originale aggiungendo un nuovo tocco giocoso e un paio di Easter Egg, in vero stile videoludico. Siamo entusiasti di condividere questa incredibile costruzione con il mondo e non vediamo l’ora di vedere la gioia dei fan di tutte le età.

Aadil Tayouga, Director of Licensing and Business Strategy di Bandai Namco Europe, ha aggiunto:

Bandai Namco e il gruppo LEGO condividono molti valori comuni, in particolare l’obiettivo di offrire divertimento a tutte le persone attraverso prodotti di qualità. Oltre a questi valori, essendo il giallo di Pac-Man effettivamente ispirato dal giallo di LEGO Group, questo ha reso la connessione ancora più naturale. È stata una straordinaria collaborazione con gli appassionati team di LEGO Group e speriamo che i fan apprezzeranno questo set.

I membri LEGO VIP avranno l’accesso anticipato per acquistare il set LEGO PAC-MAN Arcade dal 1° giugno 2023, su LEGO.com/PAC-MAN e nei LEGO Store. Il set sarà anche disponibile per tutti dal 4 giugno 2023 al prezzo consigliato di €269,99.

