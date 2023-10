Nintendo European Championship: l’esclusivo torneo di Splatoon 3 e Mario Kart 8 Deluxe

Dopo un lungo percorso di qualifiche, i migliori giocatori di Splatoon 3 e Mario Kart 8 Deluxe sono pronti a scendere in campo per il Nintendo European Championship.

L’Europa videoludica scende in campo per affrontare nuove sfide con la Nintendo European Championship 2023, l’imperdibile appuntamento targato Nintendo che vedrà come protagonisti i migliori giocatori del nostro continente. La competizione, in programma nel weekend del 7 e dell’8 ottobre, si svolgerà su Splatoon 3 e Mario Kart 8 Deluxe, due dei titoli più acclamati dai fan dei videogiochi competitivi online. Dopo una entusiasmante sessione di qualifiche online e offline, che ha visto il suo culmine nella finale di Splatoon 3 a Milano, lo scorso 9 settembre, anche l’Italia avrà un ruolo da protagonista, con il Team Cotoletta pronto a splattare per la gloria e due piloti italiani di Mario Kart con i motori accesi ai nastri di partenza.

La competizione si svolgerà presso il centro congressi VILCO, a Bad Vilbel (Francoforte sul Meno), in Germania, e sarà suddivisa in 2 giornate con un programma ricco di emozioni. Il primo giorno, il 7 ottobre, i team europei di Splatoon 3 saranno impegnati nella fase a gironi a partire dalle 11:00. La seconda giornata, l’8 ottobre, vedrà invece la competizione a base di inchiostro giungere al suo epilogo, con la fase a eliminazione diretta, dalle 11 alle 13:15. A seguire, nella stessa giornata, i piloti di Mario Kart 8 Deluxe potranno dare il via alle danze con le semifinali e la Finalissima, dalle 15 alle 16:30. Per i fortunati presenti in loco, ci sarà l’opportunità di scattare foto ricordo speciali, affrontare sfide nelle prove a tempo di Mario Kart 8 Deluxe e nella Salmon Run di Splatoon 3. Inoltre, saranno anche postazioni per giocare liberamente ai due titoli oggetto di sfida, oltre a un’area relax per giocare con la propria console.

Per tutti i fan di Nintendo che non vogliono perdersi l’evento, le partite saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia e vanteranno due presentatori d’eccezione: Alessandro Bruni, giornalista nel settore videoludico e volto di Everyeye.it e Joepad17, creator apprezzato e seguito da giocatori di tutte le età per i suoi contenuti a tema. Oltre alla gloria, l’evento concederà ai migliori giocatori di Splatoon 3 e Mario Kart 8 Deluxe un posto al World Championship 2024, l’appuntamento mondiale che si terrà in Giappone nel mese di gennaio.

