Fumetti e Manga: le novità di ottobre 2023

Appassionati lettori di fumetti e di manga: il mese di ottobre 2023 non vi deluderà. tante, tantissime sono le novità in uscita previste nel mese di Halloween. Ovviamente non mancheranno i seguiti dei volumi in formato spillato e i nuovi volumi delle serie manga con cadenza mensile o bimestrale ma in questo articolo ci concentreremo sulle novità assolute e sui nuovi rientri in formato speciale. Pronti ad allungare in maniera inesorabile la vostra wish list e TBR?

I fumetti di ottobre 2023

L’arte di Jim Lee

Panini inizia il mese di ottobre alla grande con la pubblicazione di un volume speciale che è solito creare per i film o le serie. In occasione della presenza a Lucca di Jim Lee ecco che ad ottobre troverete online e nelle fumisterie L’arte di Jim Lee, un volumone illustra dedicato alla carriera dell’artista Marvel e DC.

L’arte di Jim Lee è un interessante artbook che celebra la carriera di uno degli artisti più famosi e innovativi della storia dei comics americani. Dai bozzetti agli storyboard, dalle matite al colore, l’artbook propone una selezione delle opere migliori, delle interviste e delle illustrazioni rare provenienti dall’archivio personale dell’artista. Per chi già conosce approfonditamente la carriera di Jim Lee sarà affascinate avere sotto mano contenuti esclusivi, mentre per chi lo conosce ma non in maniera specifica, questa potrebbe essere l’occasione ideale per scoprire lo straordinario impatto stilistico di un artista senza precedenti su personaggi come Superman, Batman, Wonder Woman, Lanterna Verde e su tanti altri eroi e non solo.

Come vi accennavamo in apertura non solo sono presenti contenuti esclusivi di tipo illustrativo e di repertorio ma all’interno dell’artbook troverete anche una storia esclusiva della Legione dei SuperEroi scritta da Paul Levitz e disegnata da Jim Lee.

Se siete fan non fatevelo scappare!

Edito panini, 49 €

Spider Man benvenuti nel ragno-verse

A giugno del 2023 ha fatto il debutto nei cinema di tutto il mondo il tanto atteso Spider-Man: Across the Spider-verse, il film animazione di Sony sequel del capolavoro che ha conquistato tutti negli anni passati. Il grande merito di questo franchise animato è stato quello di aver portato sul grande schermo lo Spider-Verse.

Panini si inserisce in questa scia di entusiasmo data dalla presenza di molteplici Spider-Man per realizzare una racconta che farà sicuramente salare dalla sedia i fan dell’uomo ragno.

Con questa raccolta, potete conoscere meglio alcuni dei più grandi navigatori del multiverso, attraverso una carrellata tra futuri distopici e passati imprevedibili, tra realtà ipertecnologiche e altre molto simili a quelle a cui siamo abituati… se non per piccoli ma cruciali dettagli! Accompagnati da Miles, Peter e Gwen alias Ghost-Spider, conoscerete eroi ed eroine come Silk, Spider-Ham, Spider-UK, Sp//der, Spider-Rex e visiterete mondi come il “Mangaverse” o il “Gameverse”. Troverete ad accogliervi oltre 192 figurine, uno spettacolare folder, un fumetto da completare con le figurine fustellate e 50 card, ognuna dedicata a una diversa versione di Spidey. Per gli amanti dell’eroe newyorkese è un’edizione da avere in collezione.

Edito Panini, 16,90 €

Stranger Things/Dungeons & Dragons

Siete appassionanti di Stranger Things e di Dungeons & Dragons? Ecco il volume che attendevate.

Chi ha visto la prima stagione di Stranger Things saprà già che ad Hawkins, in Indiana, tre amici di nome Mike, Lucas e Will stanno imparando a conoscere ed apprezzare il loro compagno di scuola Dustin grazie a un’avventura condivisa di Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo più famoso del mondo. Il nuovo volume panini approfondisce questo lato della serie, esplorando, nel corso della campagna, il neo-gruppo che scopre il proprio spirito di squadra e la sete di mistero. Inoltre, come già saprete, inizialmente i tre ignorano che la partita si sposterà nel mondo reale…

Edito Panini, 18 €

Frankenweenie

Probabilmente molti lettori di fumetti non lo sanno ma Panini detiene ora anche i diritti di pubblicazione sul suolo italiano dei romanzi di marchio Disney. Ecco che ad ottobre, cogliendo nel segno l’atmosfera di Halloween arriva Frankenweenie, romanzo che può considerarsi a tutti gli effetti uno spin-off ed espansione del film di Tim Burton, Nightmare Before Christmas.

Victor è un bambino solitario che ama la scienza e ha un unico amico, il suo cagnolino Sparky. Un giorno Sparky rimane ucciso in un terribile incidente. Victor è distrutto, ma poi ha un’idea. Un’idea che potrebbe riportare Sparky in vita. Un’idea geniale, ma anche molto pericolosa… Dall’ultimo film di Tim Burton, una storia tenera e mostruosa al confine tra la morte e la vita. Età di lettura: da 10 anni.

Edito Panini, 8 €

Batman: Legends Of The Dark Knight Collection – Cofanetto Completo

Se sei un lettore di fumetti ed il tuo personaggio preferito è Batman ecco che ad ottobre arriva un oggetto da collezione che forse vorrai recuperare. Il Natale 2023 è alle porte ed Batman: Legends Of The Dark Knight Collection – Cofanetto Completo potrebbe finire nelle liste dei ragazzi di Natale di tantissimi lettori di comics.

Questo cofanetto è realmente completo. All’interno troverete una serie di volumi che raccolgono le grandi saghe di Batman: Legends of the Dark Knight, alcune delle migliori storie degli anni 90 firmate da team creativi di altissimo livello, i primi due anni d’attività del Cavaliere Oscuro in un’interpretazione moderna e coinvolgente e, per non farci mancare nulla anche dodici cartonati con storie autoconclusive realizzate da star del fumetto come Howard Chaykin, José Luis García-López, Tim Sale, Paul Gulacy e P. Craig Russell.

In sostanza se amate l’eroe mascherato questo cofanetto entrerà a far parte della vostra collezione mentre se ancora non avete letto tanto in merito a Batman questa potrebbe essere un’ottima occasione per iniziare a recuperare in un colpo solo tantissime storie da leggere tutte d’un fiato.

Edito Panini, 195 €

Fury il pacificatore

Dopo Secret Invasion, serie tv Marvel di Disney+ dedicata all’agente segreto dedito ai supereroi più famosi del mondo, forse l’entusiasmo che ha sempre accerchiato la figura di Fury è un po venuto a mancare. Complice la mala gestione della sceneggiatura della serie tv, il personaggio di Samuel L. Jackson non se la passa proprio benissimo in quando a storie sul grande e piccolo schermo. Forse però con la lettura di questo fumetto potrete rendervi conto che il personaggio, se ben scritto, avrebbe avuto molto di più da raccontare.

In un volume unico, Fury il pacificatore, le due miniserie di Garth Ennis e Darick Robertson dedicate a Nick Fury arrivano in Italia in un unico formato cartonato.

Costretto a ritirarsi dallo S.H.I.E.L.D., Fury si ritrova a fare i conti con una vita normale… con conseguenze disastrose.Ma quando una nuova minaccia lo richiamerà in servizio, le cose non potranno che peggiorare, in un turbinio di violenza e feroce ironia. Se questo non vi basta vi segnaliamo che all’interno del volume troverete una straziante storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale con protagonista un giovanissimo Nick Fury.

Edito Panini, 34 €

The Boys Deluxe Vol. 1

Dopo aver visto i primi episodi di Gen V, lo spin-off di The Boys, vi siete riappassionati alla saga e volete recuperarla tutta d’un fiato? Bene, ad ottobre arriverà The Boys Deluxe Vol. 1, la ristampa tanto attesa.

Si tratta della ristampa con nuove copertine dell’edizione deluxe di The Boys, la serie di Garth Ennis e Darick Robertson divenuta uno show di enorme successo per gli Amazon Studios. In un mondo dove i super eroi sono corrotti e abbietti tanto quanto i criminali che combattono, qualcuno deve metterli in riga. Sono i Boys, un gruppo di individui estremamente pericolosi che “vigilano sui vigilantes” per conto della CIA. La serie brutale e senza peli sulla lingua ritorna in Itala nella sua versione definitiva, ricca di contenuti extra (assenti nella prima versione) e con una storia breve inedita.

Edito Panini, 35 €

Dune – Casa degli Atreides Omnibus – Volume Unico

Purtroppo Dune parte 2, il film di Villeneuve, è stato rimandato al 2024. Questo rinvio potrebbero rappresentare un’occasione per chi ha amato la prima pellicola per recuperare la saga letteraria di Herbert. Se però preterite i fumetti o le graphic novel ai mattonazzi sci-fi ecco l’alternativa perfetta in uscita ad ottobre per Panini.

Brian Herbert e Kevin J. Anderson hanno adattano a fumetti la saga Dune: Casa degli Atreides, il prequel a Dune, con i disegni di Dev Pramanik. Si tratta di prequel rispetto a ciò che abbiamo visto sul grande schermo. Non temete, prima o poi arriverà anche la versione in graphic novel della saga principale.

Pardot Kynes è alla ricerca dei segreti del pianeta deserto Arakkis. Shaddam Corrino, figlio dell’imperatore Elrood, organizza un colpo di stato. Duncan Idaho cerca di sfuggire alla schiavitù. Un giovane Leto Atreides inizia il viaggio per andare incontro al suo destino. Precisiamo che l’intera serie prequel è raccolta quo in un unico volume.

Edito Panini, 32 €

Vi segnaliamo anche:

Superman unchained

Batman di Azzarello e Risso

Lanterna Verde/Freccia Verde

La guerra degli dei

Il taccuino di Giorgio Cavazzano

Miles Morales: strane onde

Star Wars romanzi alla ricerca del pianeta x

I manga in uscita ad ottobre 2023

La guida di Tokyo in manga

Se vi dicessimo che sta per arrivare una guida di Tokyo in formato manga la acquistereste?

Sedici mangaka in questa guida vi porteranno alla scoperta della città di Tokyo, quartiere per quartiere mediante un docu-manga realizzato secondo la tradizione giapponese.

La guida di Tokyo in manga si tratta di un manga che unisce storie a fumetti a una guida con ogni genere di informazione necessaria per offrirvi le chiavi della capitale giapponese. La guida di Tokyo in manga è composta da trenta capitoli in cui le piccole e grandi storie della Tokyo di ieri e di oggi si abbinano a consigli pratici, mappe, indirizzi, suggerimenti… Specifichiamo che ogni quartiere ha la sua selezione di luoghi da visitare assolutamente. La guida di Tokyo in manga continente oltre 800 immagini, 150 posti da esplorare, il tutto accompagnato da pagine manga da leggere, proprio come si fa con le serie più amate, con lettura all’orientale.

Edito Panini, 19,90 €

Twisted wonderland – il manga

Una nuova versione dei cattivi Disney sta per arrivare!

Immaginatevi un’accademia di magia con un tocco splendidamente cattivo, un mix tra il mondo dei cattivi Disney e Harry Potter. Dormitori con regole pazzesche e una “regina” pronta a tagliarti la testa. Il concept porta la firma di Yana Toboso, autrice di Black Butler, e dal popolare videogame per cellulari il mondo di Twisted Wonderland diventerà presto una saga manga di genere gothic chic.

La storia racconta le avventure di Enma Yuuken, uno studente di scuola superiore e membro del club di Kendo. Dopo un incontro con una misteriosa carrozza nera, il ragazzo finisce al Night Raven College, una prestigiosa accademia magica nel mondo di Twisted Wonderland.

Gli amanti delle versioni alternative e speciali potranno trovare il volume anche all’interno del Blind Pack. In questo caso il manga sarà venduto in un pack sigillato dal contenuto segreto, all’interno del quale si avrà la possibilità di trovare il numero 1 in versione regular, in versione variant limited da 1000 copie o in versione variant ultra-limited da 100 copie.

Edito Panini, 7,50 €

One Piece Episode A n. 1

Dopo l’enorme successo della serie Netflix in tanti desiderano recuperare One Piece. Perche non farlo proprio mediante il nuovo spin-off? One Piece Episode A n. 1 è fra gli spin-off più attesi di One Piece,ed approderà nelle fumisterie italiane dall’11 ottobre.

Ace Pugno di Fuoco, il fratello di Rufy Cappello di Paglia. Cosa celerà il misterioso passato di quest’uomo che ha inciso il proprio nome nella leggenda? Per la miriade di seguaci del maestro Oda, ecco un’uscita assolutamente imperdibile: l’adattamento manga del romanzo

Edito Star Comics, 5,90 €

Ping Pong

Ping Pong di Taiyo Matsumoto, una delle opere più celebri dell’autore de I Gatti del Louvre, Number 5, Tekkon Kinkreet e Sunny, torna in libreria nella sua edizione definitiva in una collection box da 2 volumi raccolti in uno splendido box da collezione con una nuova traduzione e una innovativa veste grafica.

Il ping pong è uno sport rapido, aspro, perfino violento. Si può giocare per hobby o per passione e in molti modi diversi; l’unica regola immutabile è che gli sfidanti siano almeno due. Due, come l’impassibile Tsukimoto, detto “Smile”, e il carismatico Hoshino, detto “Peko”, giovani amici d’infanzia che si fronteggiano da sempre al tavolo da gioco.

Edito J-POP, 36 €

Lei e il suo cane da guardia 1

Gli amanti dei manga romantici ad ottobre troveranno per J-Pop l’inizio una nuova serie. Lei e il suo cane da guardia racconta la storia di Isaku Senagaki che sta per iniziare il primo anno di liceo e non vede l’ora di tuffarsi in questa avventura, di fare nuovi amici e magari, perché no, di innamorarsi, come una qualsiasi fanciulla della sua età. Peccato però che la famiglia di Isaku non sia esattamente come le altre: suo nonno, infatti, è a capo del gruppo Senagaki, un’organizzazione yakuza molto temuta in tutto il Giappone. Uno dei membri della gang, l’iperprotettivo Keiya, si è perfi no iscritto con l’inganno alla stessa scuola di Isaku, per tenere d’occhio la ragazza, convinto che lei sia troppo immatura e ingenua per l’amore. Quello che il giovane yakuza non sa è che lei ha già da tempo qualcuno nel cuore ed è proprio lui.

Edito J-POP, 6,50 €

Twisted Visions – The art of Junji Ito

Infine non possiamo non segnalarvi lo splendido artbook del maestro del J-horror:

Twisted Visions – The art of Junji Ito. Si tratta di un volume contenente oltre 130 immagini, sia in bianco e nero che a colori, note a margine con i commenti dell’autore e un’intervista esclusiva al mangaka.

Vi segnaliamo anche: