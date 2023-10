Dazzler: la Marvel voleva farne un film con Cher, i Kiss ed i Village People

Ci fu un tempo in cui i film Marvel non erano quel colosso del mainstream che conosciamo oggi, ed in cui un progetto su Dazzler degli X-Men avrebbe potuto avere nel cast Cher, i Kiss ed i Village People.

Negli ultimi giorni si è parlato della possibilità che Taylor Swift possa comparire in Deadpool 3, e che il suo ruolo possa essere quello di Dazzler, il personaggio degli X-Men che ha in una cantante il suo alterego.

Il progetto dei primi anni Ottanta su Dazzler, invece, era stato concepito da Casablanca Records, nell’epoca d’oro della Disco Music. Inizialmente si era pensato ad uno speciale animato, successivamente si arrivò ad un progetto ben più corposo.

Nel film ci sarebbe dovuta essere Bo Derek nei panni di “Disco Dazzler”, Cher nei panni della Witch Queen, Donna Summer nei panni della Queen of Fire, Robin Williams nei panni dell’interesse amoroso Tristan, Lenny (Michael McKean) e Squiggy (David L. Lander) di Laverne e Shirley nei panni dei Giullari, i KISS e i Village People rispettivamente nei panni dei Deadknights e degli Stompers, e Rodney Dangerfield con quattro ruoli: Dewey, Cheetham e Howe (intelligente) e Lord Chaos.

La storia si sarebbe dovuta aprire con Dazzler, gli Avengers e Spider-Man portati in una New York distopica. Da qui sarebbe iniziata la battaglia tra le forze del Nord e del Sud in cui sarebbe stato coinvolto il personaggio.

Del film non se ne fece nulla, ma questo script pazzesco fu utilizzato per due storie Marvel, dal titolo A Marvel Comics Super Special!: Kiss, e per Dazzler: The Movie, pubblicato da Jim Shooter sul suo sito nel 2011.