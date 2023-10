Deadpool 3: potrebbe esserci anche Taylor Swift

Ecco tutti i dettagli sull'apparizione di Taylor Swift in compagnia di Ryan Reynolds, che ha alimentato le voci su Deadpool 3.

La super popstar Taylor Swift è stata vista in compagnia di Ryan Reynolnds, Hugh Jackman, e del regista Shawn Levy, e dopo questo incontro online stanno montando le voci che la vorrebbero presente in Deadpool 3.

Ecco un video estratto.

Deadpool 3 director Shawn Levy and stars Ryan Reynolds & Hugh Jackman all hanging at tonight’s Chiefs game. pic.twitter.com/xcFCFYTnvV — Phase Zero – MCU (@PhaseZeroCB) October 2, 2023

Secondo quanto riferito, sembra che Taylor Swift potrebbe essere coinvolta in Deadpool 3 nei panni di Dazzler (personaggio degli X-Men che avrebbe potuto interpretare già in precedenza). Ma, eventualmente, potrebbe anche trattarsi di un semplice cameo.

Taylor Swift è stata vista assieme a Ryan Reynolds, alla moglie dell’attore Blake Lively, al regista Shawn Levy, e ad Hugh Jackman presso il MetLife Stadium nel New Jersey, durante un incontro di NFL. Si trattava della partita tra New York Jets contro Kansas City Chiefs.

Ricordiamo che in Deadpool 3 troveremo Ryan Reynolds vestire i panni del personaggio per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe. E poi ci sarà Hugh Jackman che tornerà come Wolverine.

Inoltre saranno presenti gli interpreti Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Brianna Hildebrand (Negasonic Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio), e Rob Delaney (Peter).