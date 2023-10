Asterix: il 26 ottobre esce il primo omnibus di Panini Comics

Panini Comics darà agli appassionati di Asterix l’opportunità di collezionare i fumetti del personaggio attraverso un omnibus. Il primo volume uscirà il 26 ottobre.

Ecco la copertina.

Il primo volume dell’omnibus di Asterix sarà composto da 312 pagine, e raccoglierà i primi 6 albi della serie creata da Goscinny e Uderzo. Il prezzo del volume sarà di 42,74 euro.

Ecco la descrizione:

Nel 50 avanti Cristo tutta la Gallia è occupata dai Romani… tutta? No! Un villaggio dell’Armorica, abitato da irriducibili Galli continua a resistere all’invasore.” Si tratta di uno degli incipit più celebri della storia del fumetto occidentale. In questo volume dell’edizione Omnibus di Asterix troverete riunite le prime sei indimenticabili spassosissime avventure di Asterix e dell’amico Obelix. Il tutto è arricchito da numerosi e inediti contenuti speciali. Dalle Alpi alle Piramidi, dalla Senna al Reno, il nostro piccolo (ma astuto) gallo, sessant’anni fa come fosse oggi, partiva alla conquista della bande dessinée!