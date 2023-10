Tom Hanks: il suo volto è stato utilizzato senza autorizzazione da un’IA per uno spot

Tom Hanks aveva in passato fatto delle dichiarazioni in cui si dimostrava in supporto dell’IA, ma ciò che è accaduto ultimamente potrebbe fargli cambiare idea: il volto dell’attore è stato utilizzato senza autorizzazione per uno spot pubblicitario.

Lo spot in cui è stata utilizzata in maniera impropria la figura di Tom Hanks riguarda dei servizi odontoiatrici. Nella pubblicità è presente una versione più giovane dell’attore.

Ecco cosa ha dichiarato Tom Hanks su Instagram:

ATTENZIONE!! C’è un video che promuove un servizio dentale con una mia versione IA. Non ho niente a che fare con questo tipo di sponsorizzazione.

Le parole di Tom Hanks arrivano poco dopo che anche la figlia di Robin Williams, Zelda, si è espressa contro l’uso dell’intelligenza artificiale applicata al padre.

Secondo Zelda Williams il sentire la voce del padre, riprodotta attraverso un’intelligenza artificiale, è stata da lei definita come “disturbante” e “mostruosa”.

Queste questioni riguardanti l’intelligenza artificiale sono al centro dello sciopero degli attori, che è ancora in corso.