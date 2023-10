Robin Williams: la figlia ha definito la ricostruzione in IA della voce del padre come disturbante

La figlia di Robin Williams, Zelda, ha parlato di recente dell’intelligenza artificiale applicata alla voce del padre, ed ha definito questa tecnologia come “disturbante”.

Ecco le sue parole:

Non sono una voce imparziale nella lotta di SAG contro l’intelligenza artificiale. Ho visto per anni persone che hanno cercato di addestrare questi modelli per creare/ricreare attori che non possono acconsentire, come papà. Non è un qualcosa di teorico, ma è molto reale.