NECA Toony Terrors: tra le action figure anche La Signora in Giallo e Vicent Price

NECA ha presentato la sua linea di action figure Toony Terrors in occasione del Toy Fair 2023, e tra i personaggi che ne fanno parte ci sono, oltre a Mercoledì, anche figure come La Signora in Giallo e Vincent Price.

Possiamo notare come tra le action figure ci siano anche Elvira, Pwee-Wee Herman, ed anche SAW, e dei character DC Comics come Superman e Joker.

La linea Toony Terrors di NECA presenta delle action figure in versione cartoonesca tratte da popolari franchise. Possiamo notare che la tematica horror spicca fra tutte, proponendo anche dei personaggi che sono difficili da trovare in versione action figure.

Di certo tutti gli appassionati de La Signora in Giallo saranno contenti di trovare anche il personaggio interpretato da Angela Lansbury in versione figure.

Ancora non sono state offerte notizie riguardo alla messa in vendita online delle figure. Ma, prossimamente, dovrebbero essere diffuse news riguardo al pre-ordine.

