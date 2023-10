Mercoledì: ecco le action figure NECA

NECA ha da poco diffuso le immagini delle action figure ispirate alla serie TV su Mercoledì, tratte dalla linea Toony Terrors, e che usciranno per il Toy Fair 2023.

Ecco le immagini relative ai NECA Toony Terrors di Mercoledì, con il personaggio di Jenna Ortega che si trova accanto alla Enid Sinclair interpretata da Emma Myers.

La Mercoledì di Jenna Ortega è rappresentata in due versioni diverse, e si trova affiancata dal personaggio di Mano. NECA ha fatto uscire per la linea Toony Terrors diverse figure, oltre a quelle di Mercoledì. Tra queste segnaliamo anche Vincent Price e la protagonista de La Signora in Giallo.

Non è stato reso noto quando saranno disponibili per la vendita online queste action figure, ma, così come è avvenuto per i character di Piccoli Brividi, presentati anch’essi al Toy Fair, è probabile che a breve verrà rivelata la data del pre-ordine.

Per quanto riguarda la serie TV su Mercoledì, ricordiamo che è in lavorazione la seconda stagione per la piattaforma Netflix.