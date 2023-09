Piccoli Brividi: ecco le action figure tratte dai libri di R.L. Stine

Trick or Treat Studios ha rivelato la linea completa delle nuove action figure su Piccoli Brividi.

Trick or Treat Studios ha rivelato la prima immagine delle action figure di Piccoli Brividi che verranno presentate al Toy Fair 2023, e che saranno prossimamente messe in vendita. Attualmente non sono state diffuse notizie sull’inizio del pre-ordine.

Ecco l’immagine.

Le action figure di Piccoli Brividi che sono state realizzate da Toy Fair sono: Slappy dalla serie sul Pupazzetto Parlante; la Mummia tratta dalle storie Mano di Mummia e Il Ritorno della Mummia; la maschera maledetta dell’omonima serie; lo spaventapasseri di Spaventapasseri Viventi; il mostro di fango di La Notte dei Mostri di Fango.

Ogni action figure misurerà 12 centimetri, e includerà anche una carta collezionabile.

Inoltre, sembra che collezionando tutte le action figure di Piccoli Brividi si potrà ottenere Curly, l’iconico scheletro simbolo della serie di romanzi di R.L. Stine.

Ricordiamo che il 13 ottobre farà il suo esordio sulla piattaforma streaming Disney+ la serie reboot su Piccoli Brividi. Dopo il telefilm degli anni Novanta, e dopo che negli anni duemila sono stati distribuiti due film sulla popolare serie di libri, a breve uscirà un nuovo adattamento.