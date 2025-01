Sorpresa per la FWC: avvistate in Florida due balene con i loro cuccioli.

Il 30 dicembre scorso, nel sobborgo di Jacksonville, in Florida, sono state osservate due balene ventenni con i cuccioli. Si tratta di esemplari che prendono il nome di Blackheart e Caterpillar, due mammiferi acquatici seguiti dal Research Institute della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

La FWC (ovvero la Commissione per la conservazione della fauna selvatica e della pesca della Florida) ha affermato che la balena Blackheart ha partorito per la seconda volta, ed è successo 12 anni fa. Invece, la balena Caterpillar ha partorito per la prima volta.

Preoccupante calo delle nascite dei piccoli delle balene della Florida: esaminiamo i motivi

Si assiste ultimamente ad un fenomeno preoccupante per quanto riguarda la nascita delle balene franche, infatti in natura ve ne sono soltanto 370 circa. Secondo la NOAA, normalmente, per queste specie vi dovrebbe essere un intervallo di tre anni tra una nascita e l’altra. Eppure, nell’ultimo periodo, le femmine partoriscono con una media di sette o dieci anni. Si pensa che questa minore frequenza di nascite sia dovuta allo stress provocato dalla collisione con le barche e le navi e dall’impigliarsi negli attrezzi da pesca.

I biologi che osservavano per tanto tempo la balena Caterpillar, sostenevano che potesse far nascere tanti cuccioli, ma in effetti non è stato così, perché la ferita provocata da un’imbarcazione le ha impedito la gravidanza. Le balene Blackheart e Caterpillar hanno dato alla luce i loro piccoli dopo un mese da quando sono state avvistate nuotare nelle acque del sud-est.

Oltre a queste due balene con cuccioli, è stata vista anche una balena franca con il suo piccolo ad Amelia Island, un’isola della Florida, il 9 dicembre. Questo è quanto riportato da McClatchy News. La FWC fa notare che in questo periodo dell’anno le balene franche mantengono un “profilo basso”, quindi non è possibile vederle. E raccomanda ai diportisti di fare attenzione.