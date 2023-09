Fate/Samurai Remnant: spettacolare trailer di lancio per il titolo Koei Tecmo

Oggi Koei Tecmo Europe e il team di sviluppo di Omega Force, insieme ai collaboratori TYPE-MOON e Aniplex Inc., invitano tutti i giocatori a gettarsi in una nuova Guerra del Santo Graal con l’epico trailer di lancio di Fate/Samurai Remnant, il loro nuovo Action RPG. Questo nuovo capitolo della serie Fate, amatissimo dai fan del franchise, è ora disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Windows via Steam. Fate/Samurai Remnant è ora disponibile in edizione Standard e Digital Deluxe. L’edizione Digital Deluxe include il gioco base, un artbook e una colonna sonora digitale, il Season Pass di Fate/Samurai Remnant che include tre set di DLC* e l’oggetto bonus del Season Pass “Hallowed Relic Sword Mountings”.

Nel corso della serie Fate, coppie di Master e spiriti eroici – noti anche come Servant – si sono scontrate nel corso della storia in una serie di Guerre del Santo Graal, in cui la coppia vincitrice ha sempre ricevuto un antico artefatto in grado di esaudire i desideri. Fate/Samurai Remnant continua l’epica Guerra del Santo Graal nel quarto anno dell’Era Keian, nel Giappone del Periodo Edo. I giocatori vestiranno i panni del giovane samurai Miyamoto Iori insieme al suo Servant Saber. Una battaglia tra sette coppie di Master e Servant sta per iniziare, mentre il “Rituale della Luna Crescente” si svolge nell’ombra. Sono passati diversi decenni dalla fine di un’epoca turbolenta e intrisa di sangue e, mentre la popolazione si gode finalmente la pace e la tranquillità, una battaglia tra sette coppie di Master e i loro Servant sta per iniziare, mentre il Rituale della Luna Crescente si svolge nell’ombra. È qui che il protagonista del gioco, Miyamoto Iori, un giovane di Asakusa, si trova coinvolto nella violenza insieme al suo Servant Saber, mentre lottano per diventare la coppia vincitrice e ricevere l’oggetto in grado di esaudire i desideri, il “Vessillo della Luna Crescente”.

