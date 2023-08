Fate/Samurai Remnant: nuovo trailer e tutte le info sul nuovo ARPG di Koei Tecmo

Oggi KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Omega Force, insieme ai collaboratori TYPE-MOON e Aniplex Inc. hanno svelato un nuovo trailer per l’atteso action RPG Fate/Samurai Remnant. In questo intenso trailer, viene presentata ai giocatori la vita nelle strade di Edo, con uno sguardo agli aspetti più profondi della trama, accompagnati dal tema principale del gioco, “Zanya Gensou feat. LICCA / Spiral Ladder”. Fate/Samurai Remnant è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Windows via Steam, e sarà disponibile il 29 settembre.

Nel corso della serie Fate, coppie di Master e spiriti eroici – noti anche come Servant – si sono scontrate nel corso della storia in una serie di Guerre del Santo Graal, in cui la coppia vincitrice ha sempre ricevuto un antico artefatto in grado di esaudire i desideri. Fate/Samurai Remnant continua l’epica Guerra del Santo Graal nel Giappone del Periodo Edo. I giocatori vestiranno dunque i panni del giovane samurai Miyamoto Iori insieme al suo Servant Saber. Una battaglia tra sette coppie di Master e Servant sta per iniziare, mentre il “Rituale della Luna Crescente” si svolge nell’ombra. Nei panni di Iori, i giocatori potranno esplorare la città di Edo e svolgere una serie di attività, come passeggiare per le strade in compagnia di vari Servant, fare acquisti nel misterioso negozio “Babyloni-ya” o visitare luoghi famosi sparsi per Edo. Accompagnato da Saber, particolarmente curiosa di scoprire com’è la vita a Edo, Iori potrà completare una serie di missioni secondarie per guadagnare denaro e materiali. Sarà anche chiamato ad arbitrare combattimenti.

Edo è divisa in diversi distretti e i giocatori possono spostarsi da uno all’altro utilizzando la mappa del mondo, che mostrerà loro dove andare per progredire nella storia del Rituale della Luna Crescente. Saber segnalerà anche i luoghi di interesse sulla mappa. Alcuni Rogue Servant possono suggerire delle quest secondarie chiamate ” Digression”. Man mano che si procede nelle varie Digression, i giocatori potranno formare un legame con i Rogue Servant che accompagneranno Iori. Partecipando al Rituale, Iori dovrà prepararsi ad affrontare potenti avversari in temibili battaglie con l’aiuto di Saber e degli altri Rogue Servant. Per massimizzare le proprie possibilità di vittoria, i giocatori possono potenziare non solo l’albero delle abilità di Iori, ma anche quello di Saber e degli altri Rogue Servant, sbloccando diverse abilità e capacità che possono equipaggiare. Oltre al suo albero delle abilità, Iori può utilizzare materiali con le sue spade per potenziarne le capacità e sostituire le abilità ad esse collegate. I giocatori potranno anche riempire il “Memento Ring” di Saber mentre rafforzano il legame tra Servant e Master esplorando la città di Edo e progredendo nella storia. Una volta raggiunto un certo livello sul “Memento Ring”, i giocatori potranno aumentare le possibilità di usare i Link Strike in battaglia o sbloccare nuove abilità nell’albero di Saber.

Nei combattimenti di Fate/Samurai Remnant, i giocatori devono prestare attenzione a tre diversi indicatori, se vogliono trionfare anche sugli avversari più temibili: l'”Affinity Gauge”, il “Substitution Gauge” e l'”Hidden Sword Gauge”. Il primo indicatore è necessario per utilizzare la potente azione “Affinity Technique” e ordinare al proprio Servant di eseguire un attacco specifico. Questo indicatore si riempie durante il combattimento in risposta agli attacchi di Iori, ma può anche riempirsi durante l’esplorazione, quando i giocatori svolgono varie attività come interagire con i punti di interesse di Saber. Consumando il secondo indicatore, il “Substitution Gauge”, i giocatori possono controllare temporaneamente e direttamente il Servant che accompagna Iori. Infine, l’ultimo indicatore indica ai giocatori quando possono scatenare la tecnica speciale di Iori, che cambia in base al numero di spade utilizzate in combattimento.

Durante il Tokyo Game Show 2023, il 21 settembre dalle 15:00 si terrà uno speciale livestream trasmesso sul canale ufficiale YouTube di KOEI TECMO Japan: questo livestream speciale fornirà ulteriori informazioni sul gioco e mostrerà anche un gameplay con personaggi mai giocati prima. Tra gli ospiti speciali ci saranno Kengo Kawanishi (Iori Miyamoto), Hibiku Yamamura (Saber) e Tomoaki Maeno (Zheng Chenggong).

Fate/Samurai Remnant è ora disponibile per il pre-ordine nelle edizioni Standard e Digital Deluxe. La Digital Deluxe Edition include il gioco base, un artbook e la colonna sonora digitale, il Season Pass di Fate/Samurai Remnant che include tre set di DLC e l’oggetto bonus del Season Pass “Hallowed Relic Sword Mountings”. Tutti i giocatori che preordineranno digitalmente l’Edizione Standard o la Deluxe entro il 28 settembre 2023 riceveranno il bonus pre-order digitale “Phantasmal Dress ‘Miyamoto Musashi”. Inoltre, una speciale versione TREASURE BOX di Fate/Samurai Remnant è disponibile per il pre-order esclusivamente attraverso il KOEI TECMO Europe Online Store. La TREASURE BOX comprende l’art book “Fate/Samurai Remnant material” (include un nuovo racconto dal Team Sceneggiatura di Fate), un poster in tessuto formato B2, il CD delle tracce audio originali, gli adesivi dell’Incantesimo di Comando, il bonus DLC Abiti (set di due costumi), la traduzione del racconto ufficiale e una box da collezione.

