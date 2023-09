Vampire Survivors: in arrivo il Whiteout Update, vediamo le novità dell’aggiornamento

Vampire Survivors si prepara a ricevere il nuovo Whipeout Update che verrà rilasciato su tutte le piattaforme ossia su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, sistemi Android e sistemi iOS. Poncle non ha rivelato ancora la data d’uscita del nuovo aggiornamento, ma ha rilasciato un trailer che ci permette di capire quali saranno alcune delle novità che verranno introdotte.

Tra le aggiunte vediamo troviamo nuovi nemici, un nuovo scenario innevato, nuovi oggetti, diverse nuove armi e almeno un nuovo personaggio giocabile, che vediamo nel trailer. Per il resto, per avere informazioni più specifiche sui contenuti dell’update, dovremo attendere aggiornamenti da parte di Poncle. Ma una cosa è certa: la notizia farà di certo felici tutti quegli appassionati che continuano ad amare l’apprezzatissimo titolo italiano e a sperare nell’aggiunta di nuovi contenuti.

Vincitore del premio come miglior gioco ai Bafta 2023, Vampire Survivors è stato definito dal team di sviluppo come “time survival game”. Si tratta di una sorta di action game in cui interpretiamo un cacciatore di vampiri alle prese con orde immense di nemici.