The Last Oricru – Final Cut infine disponibile, col 50% di sconto

Plasmate il vostro destino con la versione definitiva dell'ARPG The Last Oricru - Final Cut, ora disponibile a metà prezzo su PC e console.

GoldKnights e PLAION hanno annunciato un nuovo importante aggiornamento per l’innovativo action RPG dal titolo The Last Oricru. Disponibile ora su console e PC, The Last Oricru – Final Cut aggiunge una serie di nuove funzionalità e miglioramenti alla qualità del gioco, che è quindi disponibile in digitale su Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X/S con un massiccio sconto del 50% rispetto al prezzo originale.

La storia di The Last Oricru – Final Cut si svolge nel misterioso mondo di Wardenia, un pianeta alieno sull’orlo di una guerra totale. Portando la narrazione interattiva a un livello superiore, The Last Oricru – Final Cut presenta un mondo fantasy che unisce elementi fantascientifici e medievali per offrire un’esperienza elettrizzante e originale. Su Warenia i giocatori assumono il ruolo di Silver, un eroe destinato a cogliere il suo destino in un’avventura epica, che può essere goduta in modalità giocatore singolo o in modalità cooperativa online e offline.

Abbandonando la narrativa lineare comune a tante avventure RPG, The Last Oricru – Final Cut si affida al giocatore per prendere decisioni destinate a modellare la sua esperienza. Con molteplici razze in conflitto da placare, un sistema di combattimento profondo e di grande impatto da padroneggiare e il pericolo in agguato dietro ogni angolo, ogni decisione porta la storia in direzioni nuove e inaspettate, presentando un’avventura davvero unica, diversa per ogni giocatore.

La Final Cut è una rivisitazione del gioco reso disponibile per la prima volta alla fine del 2022, ricca di aggiornamenti significativi e che offre un’esperienza di gioco rinnovata, progettata per offrire maggiore profondità, nuovi contenuti e cambiamenti significativi al gameplay basati sui feedback della community. Ideale sia per gli avventurieri principianti che per i veterani esperti.

Alcune delle nuove interessanti funzionalità includono:

Progressione della difficoltà più fluida, accessibile ai giocatori principianti e agli appassionati di RPG.

Introdotta la mappa di gioco che include punti di navigazione e obiettivi

Nuovo sistema di suggerimenti che include brevi tutorial e opportunità per i giocatori di padroneggiare le meccaniche di gioco.

Due nuovissimi luoghi da esplorare, con nuovi puzzle e ricompense bonus.

Enorme aggiornamento al gioco coop online. Codice di rete ottimizzato che offre un’esperienza più stabile.

I miglioramenti al combattimento includono un sistema di parata e una gestione della resistenza migliorati.

Miglioramenti ai combattimenti contro i boss nel corso del gioco, con particolare attenzione agli ultimi due boss

Ottimizzazione su Steam Deck per i giocatori su PC, offrendo un’esperienza fluida e stabile per i giocatori in movimento.

Commentando il nuovo aggiornamento, Vladimír Geršl, produttore esecutivo di GoldKnights, ha dichiarato:

Siamo onorati del fatto che così tanti giocatori si stiano divertendo a Wardenia, creando le loro storie con scelte di grande impatto. Per noi, la nostra community è tutto e ci siamo presi il tempo necessario per ascoltare ciò che i giocatori ci dicono e per intraprendere aggiornamenti estremamente significativi per migliorare la loro esperienza. I cambiamenti disponibili con il nostro nuovo aggiornamento non sono semplici modifiche, infatti l’intero gioco è stato radicalmente migliorato: navigazione più semplice, combattimenti più intensi, progressione della difficoltà più fluida e molto altro ancora. Non vediamo l’ora che i nuovi giocatori scoprano The Last Oricru – Final Cut e speriamo venga apprezzato anche da chi l’ha già giocato.

Leggi anche: