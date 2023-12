Death Stranding Director’s Cut per PS5 disponibile in forte sconto su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per Death Stranding Director's Cut per PS5. Vediamo la promozione.

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Death Stranding: Director’s Cut in versione per PS5 a prezzo scontato. Il gioco è disponibile al prezzo di 19,98€, con uno sconto di oltre 31 euro dal prezzo di listino. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui di seguito:

Il prezzo consigliato per questo prodotto è 50.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, ma la differenza è di un solo euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La Director’s Cut di Death Stranding è l’edizione finale dell’opera di Hideo Kojima che vanta tutta una serie miglioramenti tecnici, nuove missioni, sfide aggiuntive e tante altre novità. La versione per PS5 include due modalità grafiche, con risoluzione a 4K nativi e 30 fps o 4K dinamici e 60 fps, e il supporto per le funzionalità extra del controller DualSense. Ma non solo: tra le aggiunte più interessanti abbiamo anche diverse porzioni di storia inedite, effetti sonori tridimensionali e tempi di caricamento sostanzialmente ridotti.