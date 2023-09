Jim Ryan, capo di Playstation, annuncia le sue dimissioni: lascia Sony dopo 30 anni di attività

Jim Ryan ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni. Il capo di PlayStation abbandonerà il suo ruolo a marzo del 2024. A supportare Jim Ryan durante la transizione ci penserà l’attuale COO e CFO di Sony Corporation, Hiroki Totoki, che assumerà il ruolo di Presidente di Sony Interactive Entertainment nel mese di ottobre 2023. Il primo aprile 2024, quando Ryan lascerà definitivamente il suo ruolo, Totoki verrà nominato CEO ad interim, lavorando a stretto contatto con il Presidente e CEO di Sony Group Corporation, Kenichiro Yoshida in attesa di trovare il nuovo CEO di SIE.

Dopo 30 anni, ho deciso di ritirarmi da SIE nel marzo 2024. Ho apprezzato l’opportunità di svolgere un lavoro che amo in un’azienda molto speciale, lavorando con persone fantastiche e partner incredibili. Ma ho trovato sempre più difficile conciliare la vita in Europa e il lavoro in Nord America – ha riferito Jim Ryan. Me ne andrò avendo avuto il privilegio di lavorare su prodotti che hanno toccato milioni di vite in tutto il mondo; PlayStation farà sempre parte della mia vita e mi sento più ottimista che mai sul futuro di SIE. Voglio ringraziare Yoshida-san per aver riposto tanta fiducia in me e per essere un leader incredibilmente sensibile e solidale”.

Jim Ryan ha dunque ribadito che non è stata una decisione da prendere dopo 30 anni di attività, ma di essere orgoglioso di ciò che il team ha realizzato. Ryan è entrato in SIE nel 1994, arrivando ad assumere diverse posizioni di spicco all’interno dell’azienda sino alla promozione a CEO e Presidente di Sony Interactive Entertainment avvenuta nel 2019.

In merito all’addio di Jim Ryan, anche il suo “rivale”Phil Spencer ha speso qualche parola sui social per esprimere la sua stima nei confronti del capo di PlayStation: “Jim Ryan ha dato un grande contributo al nostro settore ed è stato un leader feroce per Sony. Gli auguro il meglio per ciò che farà in seguito. Grazie per tutto quello che hai fatto per la community negli ultimi 30 anni, Jim”

Ryan ha infine pubblicato anche un lungo messaggio d’addio sul sito ufficiale di SIE, che potete leggere nella sua forma integrale a questo indirizzo.