Tesla perde il CFO, Zachary Kirkhorn dà le dimissioni dopo 13 anni nell’azienda

Zachary Kirkhorn, CFO e 'Master of Coin' di Tesla, ha annunciato le sue dimissioni dopo 13 di carriera. Al suo posto subentra Vaibhav Taneja.

Il 4 agosto, Zachary Kirkhorn, chief financial officer di Tesla e soprannominato “Master of Coin”, ha annunciato le dimissioni dopo 13 anni di lavoro con l’azienda automobilistica. Vaibhav Taneja, l’attuale chief accounting officer di Tesla, succederà a Kirkhorn. L’ex CFO continuerà il suo ruolo presso Tesla fino alla fine del 2023 per supportare la transizione, secondo quanto dichiarato dall’azienda.

La notizia delle dimissioni di Kirkhorn ha fatto scendere leggermente il valore delle azioni di Tesla. Taneja è stato chief accounting officer di Tesla dal marzo 2019. Prima di questo ruolo, ha lavorato come corporate controller da maggio 2018 e come assistant corporate controller da febbraio 2017 a maggio 2018. Ha anche ricoperto varie posizioni finanziarie e contabili presso SolarCity Corporation, l’azienda di energia solare acquisita da Tesla nel 2016.

Non è chiaro perché Kirkhorn abbia lasciato Tesla o quali siano i suoi prossimi passi. Il CFO ha pubblicato un post su LinkedIn per annunciare il passaggio di consegne, senza tuttavia fornire ulteriori informazioni.