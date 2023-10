Pete Hines lascia Bethesda dopo 24 anni di attività: ecco il suo messaggio ai fan

Pete Hines, il presidente del Global Publishing di Bethesda Softwork, lascia la compagnia dopo 24 lunghi anni di attività. L’annuncio ufficiale è stato diramato da Bethesda che ha colto l’occasione, attraverso un comunicato, per ringraziare pubblicamente Hines per il suo contributo e per “i valori che ha coltivato in tutti questi anni: autencità, integrità e passione”, augurandogli il meglio per il prossimo capitolo della sua vita.

Dopo ventiquattro anni ho deciso che il mio tempo in Bethesda Softworks è giunto al termine”, ha spiegato Hines nel suo lungo messaggio rivolto ai fan. “Vado in pensione e inizierò un nuovo, entusiasmante capitolo della mia vita, esplorando interessi e passioni, donando il mio tempo dove posso e cercando di godermi la vita. Non è stata una decisione facile o rapida, ma dopo una carriera straordinaria, culminata nell’incredibile lancio di Starfield, sento che è arrivato il momento giusto. Non si tratta assolutamente di un addio. Il mio amore per Bethesda e per la sua gente non ha mai vacillato e non smetterò mai di far parte dell’incredibile comunità che abbiamo creato. Vorrei ringraziare le centinaia e migliaia di fan che ho avuto modo di incontrare e con cui ho parlato negli ultimi ventiquattro anni. La vostra energia, la vostra creatività e il vostro sostegno sono stati una parte importante del mio viaggio. Non vedo l’ora di vivere la prossima fase di questa avventura insieme a voi. Lavorare con le persone, i team e gli studi di Bethesda è stata l’esperienza più bella della mia vita. Sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo fatto insieme e non vedo l’ora di vedere le cose straordinarie che creeranno in futuro.”