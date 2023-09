Donkey Kong: un nuovo titolo dovrebbe uscire per Nintendo Switch 2

Secondo quanto riferito da alcuni report online, l’uscita della Nintendo Switch 2 potrebbe portare anche alla distribuzione di un nuovo capitolo dedicato a Donkey Kong.

Anche in questo caso, così come qualche giorno fa si è parlato per Super Mario Bros., il titolo di Donkey Kong in uscita per Nintendo Switch 2 potrebbe essere un 3D. Mentre altri rumor avrebbero parlato di un gioco più simile a Donkey Kong Country: Tropical Freeze.

A fornire le informazioni più ricche a riguardo è stato l’insider Zippo. Già qualche giorno fa avevamo riportato alcune informazioni dell’insider, che riguardano la possibile uscita di un nuovo titolo di Super Mario Bros. in 3D, che farebbe da lancio per la nuova Nintendo Switch, che verrà distribuita il prossimo anno.

Lo stesso Zippo aveva già in precedenza dichiarato che Nintendo stava lavorando ad un titolo su Donkey Kong, ma, nel suo ultimo report, ha confermato che si tratterà di un gioco disponibile per la nuova Nintento Switch.

Anche sul fronte cinema si è parlato di uno spin-off di Super Mario Bros. – Il Film tutto dedicato a Donkey Kong.